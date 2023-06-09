Merak etmeyin, büyük politik taleplerden falan bahsetmeyeceğim. Seçim bitti, artık konumuz, beklentilerimiz önceliklerimiz olmalarına rağmen ötelediklerimiz.Mutlaka"duymuşsunuzdur",vatandaşepeydir AB ülkeleribaşta olmak üzere pekçok devletin Türk vatandaşlarınavize vermekte zorlukçıkarttıklarından yakınıyor.Kaotik, düzensiz,kuralsız, tehlikelitrafiğimizi bir ulusalseferberlikle insani seviyeyeulaştırırsanız tarihe geçersiniz.Çocuklarkadar öğretmenlerineğitimine deönem verilmeli.Nerede oeski hukuk fakülteleri?Karayollarındastandardı aşanyurdu artık demir ağlarlaörmesi.İçeriyeyönelik tarımsalüretimde gıdagüvenliğinin, ilaç kullanımınınvs. Kapıkule'den dönmeyecekstandartlara kavuşturulması.Beypazarı'nda birtarlayı gece selbasınca, sabahındahavucu 50 TL'ye etiketleyenhaldeki politik soygundüzenine, vahşi Batı'dan halliceperakende gıda piyasasınayasaları hâkim kılması.Yalıların,sitelerin, otellerin,özel işletmelerinişgali altındaki sahil şeridimizi"ustalık döneminde"Anayasa gereği sahibi olanhalka iade etmesi.İklimdeğişikliği "tehdidinden" önceacilen şehirlerimizi nefes aldırmayaçalışması.Haftalık45 saatlik çalışmasüresi 10 saatdüşse ne olur?FutbolAŞ'leri, diğer şirketlergibi maddisorumluluklarıyla baş başabırakmak imkânsız mıdırSayın Bakan?Ailemahremiyetinin sergilendiği,çocukların araçsallaştırıldığıTiktok ve Instagram gibi platformlardadurum tek kelimeylerezalet.BiriPhone olmuş50-60 bin!Ordumuzunmaşallahı var,denecek bir şey yok.Burası da nazardeğmesin bakanlıklarımızdan...Neyazacağımı sizde biliyorsunuzbakanım.Lütfen bir dahapandemi olmasın!