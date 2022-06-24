Marmaris'teki orman yangınları siyasetin ilk gündemi.

Pek çok bakan bölgede. Gıda tartışmalarında çok görünmediği için eleştirdiğim Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci bu kez göz doldurdu. Krizi yerinde yönetti. Anında ve samimi bilgilendirmelerle kamuoyunu aydınlattı, rahatlattı.

Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan bile çarşamba günü yoğun programı arasında bir fırsatını bulup bölgeye gitmeyi ihmal etmedi. Havadan söndürme çalışmalarını takip etti.

İlerleyen saatlerde Aydın'a doğru giden ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Marmaris'e uğrayacağı duyuruldu.

Ancak CHP'li Erdoğan Toprak'ın Twitter hesabından yaptığı şu açıklama önümüze düştü:

"Marmaris yanıyor! Recep Tayyip Erdoğan gidiyor diye Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yangın bölgesine gitmemize engel oldular. Dalaman'a uçuş izni vermediler. Bu yasak demokrasiye sığar mı? Devlet geleneği bu mudur? Engel tanımıyoruz. Selçuk üzerinden Marmaris'e gidiyoruz. Halkımızın yanındayız!"







Bizler hükümet yetkililerden bir açıklama gelmesini beklerken Toprak'ın sözlerine cevap bizzat partisinden geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, söz konusu iddiaların gerçek olmadığını belirterek, "Dalaman'a iniş izni verilmediği iddiası doğru değil. Aydın programımız olduğu için Adnan Menderes Havalimanı'na indik. Akşam 19.00 gibi Marmaris'te olmayı planlıyoruz. Bu konuda çıkan haberler asparagas" dedi.

Tanımayanlar için asparagas Erdoğan Bey'in bir trol olmadığını hatırlatayım. Kendisi CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili.

CHP'yi yöneten aklın, aklına başvurduğu, seçmenin de kendini temsil etsin diye vekâletini verdiği 62 yaşında koskoca bir adam.

Beyefendiyi, yukarıdaki fotoğrafta, Genel Başkanı Kemal Bey "Hükümet buraya niçin tek bir helikopter bile göndermiyor" diye sorduğu esnada sesi işitilen yangın söndürme helikopterine bakarken görüyorsunuz.

Yanılıyor muyum Erdoğan Bey?

Yoksa ufacık bir özür dilemeden, düzeltme ihtiyacı bile duymadan sildiğiniz tweet'in çok yayılmamış olması için dua mı ediyordunuz?

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MAYISTA SEÇİM ERKEN MİDİR?

2018 seçimlerinden beri Haziran 2023'te yapılması beklenen seçimlerin öne çekileceği söyleniyor.

İddialı ifadelerle "Kesin" denilerek verilen tarihlerin hepsi geldi geçti.

Muhalefet, ilan ettiği son seçim tarihi olan 15 Temmuz'dan da ümidini kesince bu kez de "Kasım falan gibi" demeye başladı.







Son günlerde hükümete yakın oldukları söylenen çevreler tarafından Mayıs 2023 tarihi telaffuz ediliyor.

Seçimlerin bir ay öne çekilmesi, erken seçim stratejisinde ısrarcı olan muhalefeti tatmin eder mi?

Ortada yine bir strateji olmadığını mı düşünüyorsunuz?

Sanırım ben de...

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HİÇ OLMAZSA TEOMAN GİBİ BIRAKIN ZERRİN HANIM

Zerrin Özer, "Kıymetli dostlarım. Birkaç gün önce mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım. Bu arada canlarıma açıklamalıyım ki sağlığım gayet iyidir. Hepinize, tüm canlarıma saygılarımı yolluyorum. Teşekkür ederim" diyerek "bitti" dedi.

Nereye Zerrin Hanım?







Müzik bırakılır mı?

Ya da bırakılabilen bir şey mi diye sorsam daha doğru olur sanırım.

Bakın Teoman, Demirel gibi kaç defa gitti kaç defa döndü...

Siz de öyle yapın, sonra yine daha istekli şekilde, bomba gibi dönersiniz.

Öyle kolay bırakmayız yani.