24 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Melih Altınok Nereye bakıyorsunuz Erdoğan Bey?
MELİH ALTINOK
Nereye bakıyorsunuz Erdoğan Bey?

Nereye bakıyorsunuz Erdoğan Bey?

24.06.2022, Cuma

Marmaris'teki orman yangınları siyasetin ilk gündemi.
Pek çok bakan bölgede. Gıda tartışmalarında çok görünmediği için eleştirdiğim Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci bu kez göz doldurdu. Krizi yerinde yönetti. Anında ve samimi bilgilendirmelerle kamuoyunu aydınlattı, rahatlattı.
Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan bile çarşamba günü yoğun programı arasında bir fırsatını bulup bölgeye gitmeyi ihmal etmedi. Havadan söndürme çalışmalarını takip etti.
İlerleyen saatlerde Aydın'a doğru giden ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Marmaris'e uğrayacağı duyuruldu.
Ancak CHP'li Erdoğan Toprak'ın Twitter hesabından yaptığı şu açıklama önümüze düştü:
"Marmaris yanıyor! Recep Tayyip Erdoğan gidiyor diye Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yangın bölgesine gitmemize engel oldular. Dalaman'a uçuş izni vermediler. Bu yasak demokrasiye sığar mı? Devlet geleneği bu mudur? Engel tanımıyoruz. Selçuk üzerinden Marmaris'e gidiyoruz. Halkımızın yanındayız!"



Bizler hükümet yetkililerden bir açıklama gelmesini beklerken Toprak'ın sözlerine cevap bizzat partisinden geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, söz konusu iddiaların gerçek olmadığını belirterek, "Dalaman'a iniş izni verilmediği iddiası doğru değil. Aydın programımız olduğu için Adnan Menderes Havalimanı'na indik. Akşam 19.00 gibi Marmaris'te olmayı planlıyoruz. Bu konuda çıkan haberler asparagas" dedi.
Tanımayanlar için asparagas Erdoğan Bey'in bir trol olmadığını hatırlatayım. Kendisi CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili.
CHP'yi yöneten aklın, aklına başvurduğu, seçmenin de kendini temsil etsin diye vekâletini verdiği 62 yaşında koskoca bir adam.
Beyefendiyi, yukarıdaki fotoğrafta, Genel Başkanı Kemal Bey "Hükümet buraya niçin tek bir helikopter bile göndermiyor" diye sorduğu esnada sesi işitilen yangın söndürme helikopterine bakarken görüyorsunuz.
Yanılıyor muyum Erdoğan Bey?
Yoksa ufacık bir özür dilemeden, düzeltme ihtiyacı bile duymadan sildiğiniz tweet'in çok yayılmamış olması için dua mı ediyordunuz?

***

MAYISTA SEÇİM ERKEN MİDİR?
2018 seçimlerinden beri Haziran 2023'te yapılması beklenen seçimlerin öne çekileceği söyleniyor.
İddialı ifadelerle "Kesin" denilerek verilen tarihlerin hepsi geldi geçti.
Muhalefet, ilan ettiği son seçim tarihi olan 15 Temmuz'dan da ümidini kesince bu kez de "Kasım falan gibi" demeye başladı.



Son günlerde hükümete yakın oldukları söylenen çevreler tarafından Mayıs 2023 tarihi telaffuz ediliyor.
Seçimlerin bir ay öne çekilmesi, erken seçim stratejisinde ısrarcı olan muhalefeti tatmin eder mi?
Ortada yine bir strateji olmadığını mı düşünüyorsunuz?
Sanırım ben de...

***


HİÇ OLMAZSA TEOMAN GİBİ BIRAKIN ZERRİN HANIM
Zerrin Özer, "Kıymetli dostlarım. Birkaç gün önce mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım. Bu arada canlarıma açıklamalıyım ki sağlığım gayet iyidir. Hepinize, tüm canlarıma saygılarımı yolluyorum. Teşekkür ederim" diyerek "bitti" dedi.
Nereye Zerrin Hanım?



Müzik bırakılır mı?
Ya da bırakılabilen bir şey mi diye sorsam daha doğru olur sanırım.
Bakın Teoman, Demirel gibi kaç defa gitti kaç defa döndü...
Siz de öyle yapın, sonra yine daha istekli şekilde, bomba gibi dönersiniz.
Öyle kolay bırakmayız yani.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Adalet oyunu 22.06.2022 Çarşamba
Üzgünüm, pandemi bitti Uğur Bey! 20.06.2022 Pazartesi
Elonstantinopolis! 19.06.2022 Pazar
Ne oldu da Arınç yine 15 Temmuz öncesi pozisyonuna döndü? 18.06.2022 Cumartesi
Bravo Bülent Bey Kılıçdaroğlu’ndan aferini kaptınız 17.06.2022 Cuma
Tanju Özcan dalgayı yakaladı 15.06.2022 Çarşamba
Ana muhalefet lideri Akşener mi olacak? 13.06.2022 Pazartesi
Niye gece yarısı açıklıyorsunuz? 12.06.2022 Pazar
Hayırdır Kemalistler, bu ne sessizlik? 11.06.2022 Cumartesi
Sosyolojik tespit ayağına gündelik faşizm 10.06.2022 Cuma
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA