19. yüzyılın sonlarındaki mucitler çağından çıkıp gelmiş gibi bir heyecan yaratanyeni oyuncağı Twitter'da sık sıkMusk bir mühendis ama tüm efsanevi mucitler gibi, tarihe, sanata, politikaya ve felsefeye hâkim.Geçtiğimiz gün deilgili bir karikatür paylaştı. Yataktauzanan bir Bizanslı(Kapıyı kilitledim mi?) diye soruyor., Musk'ın paylaştığı karikatürdekiesprisinin,Batı'nın İstanbul'un fethini küçümsemekiçin yıllardır kullandığı bir argüman olduğunusöylüyor.Bunu duymamıştım ama Erhan Hoca dikkatli bir araştırmacı, o diyorsa doğrudur.Ne var ki medyada konuşulduğunun aksine, Musk'ın bu mesajıyla İstanbul'un fethini küçümsemek gibiolduğunu düşünmüyorum.Bir defa Türkiye kamuoyundaki kanının aksineABD müesses nizamının söylemlerine karşı açıkça tavır alıyor, "demokrat" iktidarın ülkeyi adeta esir alanözgürlükçü tutumu bile başlı başına"Gitme" tehditlerine rağmen Türkiye'ye gelip Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek kadar cesur bir adam olduğunu da biliyoruz...Yani Elon, bizim burada kendini Batılı sanan zavallılar gibifalan diyecek kadarbiri değil.Eğer illaki politik bir yorum arayacaksak, olsa olsailgili birediyordur.Ayrıca Musk'ındiye bilinenolduğunuda unutmamalıyız.Bu kişilerin"normal" kabul edilen insanlarınkindençok farklı. Haliylede...Bu yüzden asperger sendromlularınbizi "aşırı yorum" hatasına sürükleyebilir.Basit düşünelim...Musk bu tweet'inde sadece, sık sık atıf yaptığıkurmak üzere yola çıktığı çalışanlarına esprili bir uyarı bile yapıyor olabilir.Kaldı ki, Musk'ın paylaştığı karikatürde el yazısı karakteriyle yazılmış Constantinopolis'e biraz dikkatli bakarsanızdiye yazıldığını fark da edeceksiniz.Buradan yola çıkarak Musk'ın İstanbul'u fethetmek arzusunda olduğunu söyleyebilir miyiz?Söyleriz tabii.Ne olacak ki?