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MELİH ALTINOK
Elonstantinopolis!

Elonstantinopolis!

19.06.2022, Pazar
19. yüzyılın sonlarındaki mucitler çağından çıkıp gelmiş gibi bir heyecan yaratan Elon Musk, yeni oyuncağı Twitter'da sık sık "bir şeyler deniyor".
Musk bir mühendis ama tüm efsanevi mucitler gibi, tarihe, sanata, politikaya ve felsefeye hâkim.
Geçtiğimiz gün de 1453 İstanbul'un fethiyle ilgili bir karikatür paylaştı. Yatakta uzanan bir Bizanslı "Did I lock the gate?" (Kapıyı kilitledim mi?) diye soruyor.
Gazetemiz yazarlarından tarihçi Erhan Afyoncu, Musk'ın paylaştığı karikatürdeki "Açık unutulan kapı" esprisinin, Batı'nın İstanbul'un fethini küçümsemek için yıllardır kullandığı bir argüman olduğunu söylüyor.



Bunu duymamıştım ama Erhan Hoca dikkatli bir araştırmacı, o diyorsa doğrudur.
Ne var ki medyada konuşulduğunun aksine, Musk'ın bu mesajıyla İstanbul'un fethini küçümsemek gibi oryantalist gayeleri olduğunu düşünmüyorum.
Bir defa Türkiye kamuoyundaki kanının aksine Musk, küreselcilerin safında bir adam değil...
ABD müesses nizamının söylemlerine karşı açıkça tavır alıyor, "demokrat" iktidarın ülkeyi adeta esir alan politik doğruculuk kalıplarıyla kafa buluyor... Pandemideki özgürlükçü tutumu bile başlı başına küreselcilerle uygun adım yürümediğinin kanıtı.
İstanbul'u çok seviyor. "Gitme" tehditlerine rağmen Türkiye'ye gelip Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek kadar cesur bir adam olduğunu da biliyoruz...
Yani Elon, bizim burada kendini Batılı sanan zavallılar gibi "Zulüm 1453'te başladı" falan diyecek kadar sığ biri değil.
Eğer illaki politik bir yorum arayacaksak, olsa olsa "Doğu'nun yükselişiyle" ilgili bir hakkı teslim ediyordur.
Ayrıca Musk'ın dehaların hastalığı diye bilinen asperger sendromlu olduğunu da unutmamalıyız.
Bu kişilerin beyninin yalanla ilişkisi "normal" kabul edilen insanlarınkinden çok farklı. Haliyle gerçekle de...
Bu yüzden asperger sendromluların dolaysız anlatımlarında imalar aramak bizi "aşırı yorum" hatasına sürükleyebilir.
Basit düşünelim...
Musk bu tweet'inde sadece, sık sık atıf yaptığı "cesur yeni dünyasını" kurmak üzere yola çıktığı çalışanlarına esprili bir uyarı bile yapıyor olabilir.
Kaldı ki, Musk'ın paylaştığı karikatürde el yazısı karakteriyle yazılmış Constantinopolis'e biraz dikkatli bakarsanız "Elonstantinopolis" diye yazıldığını fark da edeceksiniz.
Buradan yola çıkarak Musk'ın İstanbul'u fethetmek arzusunda olduğunu söyleyebilir miyiz?
Söyleriz tabii.
Ne olacak ki?
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