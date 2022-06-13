İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin oyunun yüzde 20 olduğunu söylüyor.

O halde partisinin, yüzde 25 oyu olduğu söylenen CHP'yi geçmesine, Akşener'in de Kılıçdaroğlu'nun yerine "ana muhalefet lideri" olmasına ramak kalmış...

Peki, Akşener nerden alacak, alıyor bu oyu?

MHP tabanından alacağını aldı... İki parti arasındaki seçmen geçişkenliği doyma noktasına geldi. Bu saatten sonra ibre Bahçeli'nin lehine.

AK Parti'den desek... Onu da "Yüzde 49,5 benim oyumdu" diyerek, Erdoğan'ın geçmişteki oylarını bile kemiren Davutoğlu tırtıklamaya talip... Sırf o da değil, Babacan'ı var, Karamollaoğlu'su var. Var da var...

Geriye ne kalıyor?

HDP'li seçmen mi?







Akşener'in adayı İmamoğlu'na oy vermekte bir sakınca görmezler ama elleri sandıkta İyi Parti'ye gitmez.

Evet, eğer Akşener'in iddia ettiği gibi oylarında bir artış varsa CHP'nin doğal tabanından aldığı ortada.

Kılıçdaroğlu'ndan kaçıp Muharrem İnce, Mustafa Sarıgül gibi isimlere sığınan seçmenin de Akşener'le bir kan uyuşmazlığı yok.

Potansiyelin farkında olan Akşener de bir süredir CHP'nin içine çalışıyor zaten. Elektrik faturası ödememe eylemi yapan Kılıçdaroğlu'nu "Ama bu işte Selvi Hanım'ın durumu zor. Hem sözünü yere düşürmemiş olur müsade ederse hanenin elektrik borcunu ödeyebilirim o da Selvi Hanım için" diyerek çocuk yerine koymasından falan bahsetmiyorum...

HDP'den seçilip TİP'e giden Ahmet Şık'ın "Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Aleviliğini" tartışmaya açmasının ardından bir klasik bir İyi Parti Milletvekilinin aynı yerden topa girmesi tesadüf mü sizce?

Ve ardından Meral Hanım'ın, siyasi kamikaze yapan İyi Partili vekilin potunu düzeltip Alevi seçmene sıcak mesajlar verme fırsatını layıkıyla kullanması..?

Ortada gizli saklı bir şey yok aslında.

Görmüyor musunuz, Kılıçdaroğlu açık tavrına rağmen İmamoğlu kozundan vazgeçmeyerek CHP içindeki tartışmada açıkça taraf oluyor.

CHP içinde Kılıçdaroğlu'nun "Aleviliğini" sosyolojik gerçek olarak hatırlatan ve "ABD'nin Kemal beyden ümidini kestiğine" dair "kulisi" yayan muhaliflerle mutfakta ayrı masaya oturuyor.

Ama bence Kemal Beyi hafife alıyor.

***



BİDEN'IN İPİYLE KUYUYA İNMEK

ABD Başkanı Biden Zelenski'yi aymazlıkla suçlamış.

Los Angeles'ta düzenlenen etkinlikte "Elimizde Putin'in ülkeye gireceğini bilecek kadar veri vardı. Bunun olacağına dair şüphe yoktu ancak Zelenski bunu duymak istemedi" demiş.







Zelenski'nin sözcülerinden Sergiy Nikiforov "100 günden uzun süredir kendisine saldıranlara karşı direnen bir ülkeyi suçlamak absürt" diyor...

Rezalete bakar mısınız?

Milyonlarca Ukryanalı mülteci olmuş, ülkenin 3/1'i elden çıkmış, batının gazını gelip ülkesini soktuğu savaşı TikToK'tan kazanacağını sanan Zelenski ve terlik kumpanyası takdir bekliyor.

Görmek isteyen için ne dersler var.