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MELİH ALTINOK
Niye gece yarısı açıklıyorsunuz?

Niye gece yarısı açıklıyorsunuz?

12.06.2022, Pazar

Vatandaş, doları düşürmek için devreye sokulan son tedbirlerden Devlet İç Borçlanma Senedi (Gelire Endeksli Senet) uygulamasının ne olduğunu anlayabilmiş değil.
Spekülasyonun bini bir para...
Nasıl olmasın ki?
Paket gece yarısı üstelik de yazılı olarak sosyal medyadan açıklandı.
Daha makul saatte, uzmanların da yer alacağı bir basın açıklaması yapılıp gazetecilerin sorularını da alarak düzenlemeyi duyuramazlar mıydı?



Televizyonlar anında girer, ertesi gün de bütün gazeteler okurlarına bu yeni enstrümanı layıkıyla duyururlardı.
"Paketin tweet'i" atıldıktan sonra gayya kuyusuna dönen Twitter'da bu kadar yalana dolana geçit verilmezdi.
Tamam, dış kaynaklı vurgun operasyonlarına geçit vermeme refleksini de anlıyorum.
Ne var ki, ekonomimiz alınan tedbirlerin ardından gece yarısı operasyonlarına karşı eskisinden daha korunaklı hale getirildi. Artık panik halini besleyen bu yönteme ihtiyaç yok.
Her şeyden önce, elinizdeki kozları böyle iddiasız restlerle açarak, iç piyasalara ve uzun vadeli yabancı yatırımcıya güven veremezsiniz.
Neyse belki piyasaların açıldığı pazartesi günü, gazeteciler olarak beklediğimiz gibi bir basın toplantısıyla kamuoyu aydınlatılır.

***

CEM UZAN DA BU SEFER TAVUK DÖNER YERİNE ET DÖNER DAĞITSIN!

Pusulalarda adını göremesek de her seçime dışarıdan giren Cem Uzan, 2023 öncesi de hareketlendi.
Sosyal medyadan ben olsaydım diyerek vaatlerini, çözüm önerilerini sıralıyor...
Son vaadi şu:
"Mülteci probleminin NET çözümü: Kişi başına 1000 dolar kapıdan çıkarken verilecek. Bir daha dönmemek üzere gönderilecek. Problem satın alınacak."



Peki, tamam bir şey demiyorum...
Uzanların "kaynak yaratma" konusundaki becerisi de bankacılık literatürüne girmiş, hukukta içtihat olmuş bir gerçek...
Ama bence geçmişte mitinglerinde tavuk döner dağıttığı için yüzde 10 barajına takılan Cem Bey, bu kez "Size et döner vereceğim" dese seçmen kitlesi üzerinde daha etkili olur.
1000 dolara kaç dürüm döner alınır hiç hesap etmediniz mi Cem Bey?

***

BIRAK DAĞINIK KALSIN BAŞKAN

Aşağıda gördüğünüz fotoğraf, Muğla Belediyesi'nin restore ettiği Datça-Cumalı Mahallesi Çeşmeköy Mevkii'nde bulunan tarihi Çeşmeköy Camii'ne ait.



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün gururla paylaşıp altına da şu notu düşmüş:
"Neydi? / Ne Oldu?"
Osman Bey umarım iliniz sınırları içerisinde devam eden başka restorasyon çalışması yoktur!

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