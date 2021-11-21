İki gündür bu köşede döviz kurundaki sıçramanın sebeplerine, sonuçlarına ve hükümet cephesinin ne yapması gerektiğine dair birlikte kafa yoruyoruz.

Peki ya muhalefet ne yapıyor?

Haklarını yemeyelim.

Ülkenin ekonomik ve siyasi rakiplerinin 2023'te Türkiye'nin başında görmeyi arzu ettikleri ekip, "iktidar perspektifleri" doğrultusunda ellerinden gelenin fazlasını yapıyor...



Mesela İYİ Parti "kurmayları" cuma gecesi hem uyumadılar hem de milleti ayakta uyuttular!

Fitili, belirsizlik yüklü piyasalara ve tedirgin vatandaşa, kendinden emin " felaket tüyoları" veren Durmuş Yılmaz ateşledi:

"Ben, sizleri bugün cuma dolayısıyla gece saat 12.00'den sonra teyakkuza davet ediyorum, Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk Lirası'nın üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz!"

Genel Başkanı Meral Akşener, HDP'nin Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Gergerlioğlu, CHP'nin ağır topları da gece boyunca mesai yapıp bu balonu şişirdiler.

Trolden hallice yandaş gazeteciler, gevşek Youtuber'lar ve Habertürk gibi TV kanalları da ellerindeki benzin bidonlarıyla "teyakkuza" geçtiler.

Öyle ki, Resmi Gazete'nin sayfasını kilitleyecek kadar.

Peki sonra ne oldu?

Ne olacak?

Memlekette ataması yapılan müftüler olduğunu öğrendik, vay be!

Sonra da Durmuş Bey "pardon" diyerek yine yanılttığını kabul etmek zorunda kaldı.

Merak ediyorum...

Kim bilir kaç kişi "durmuş saat bile..." diyerek, Yılmaz'ı, yaşı, başı, eski ve şimdiki görevlerinden ötürü ciddiye alarak gece yarısı maceralara girdi? Acaba döviz volatilitesi ne kadar arttı? Cebimizden ne kadar çalındı? Kimler voliyi vurdu?

Bu meselenin öyle "Öpeyim de geçsin" diyerek geçiştirilemeyeceğini en iyi bilen isimlerden biri, bir dönem Merkez Bankası başkanlığı da yapmış Yılmaz olsa gerek.

Zira hukuk dilinde bu açıkça manipülasyon, yani ciddi bir suç.

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İNSAN, KEMAL BEY GİBİ NEREDE DURACAĞINI BİLMELİ!

"Sayın Cumhurbaşkanı da şikâyetçi. İndirin kardeşim siz faizleri, indirdiniz de biz mi engel olduk? Bak Meclis'e bir kanun teklifi ver, 'Faizler yüzde 1'i geçmez' de, vallahi billahi destek vereceğim. Getirir mi? Getiremezler, ağabeyleri izin vermez. Bakın gayet açık net söylüyorum; faizleri yüzde 1'e indiren kanunu getir, destek vereceğim kardeşim." (25.10.2016, AA)



Sizce bu sözler kime ait.

Kime olacak?

Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından Twitter'dan, "Artık DUR Erdoğan!" diye çağrı yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na.

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FAVİPİRAVİR YÜZSÜZLERİ

Korona hastalarına verilen Favipiravir ilacı zararlı olduğu için tedavi protokolünden çıkarılmış.

Şükür... Zararın neresinden dönülürse kârdır.

Ayrıca, pandemi gibi ani durumlar karşısında panikle yanlış tedavilere başvurulması kısmen mazur görülebilir.

Ancak bugün ıslık çalarak sorumluluklarını üzerinden atan Bilim Kurulu üyelerinin, ekran gülü korona meşhuru hekimlerin, Favipiravir'le ilgili bilimsel itirazları, şüpheleri dile getirenleri nasıl linç ettiklerini, hakaretlerini, tehditlerini hatırlıyorum da...



Aklıma hiçbir hafifletici sebep gelmiyor.

Dahası... Nobranlıkları, kabalaşmaları, yüzsüzlükleri ya ek iş olarak ilaç mümessilliği yaptıklarını ya da "kutsal" dedikleri mesleklerini meşhur olma hedeflerine ulaşmak için basamak olarak kullandıklarını düşündürüyor.

Bunlar bizim bildiğimiz hekimlere hiç mi hiç benzemiyor.