ABD'deki 2016 seçimleri öncesi kimse Donald Trump'a oynamıyordu.Trump'ın kazanmak içinHatırlayın, Türkiye medyasındaki hava da farklı değildi.ABD'den bildiren "uzmanların" bile Trump'a şans veren yorumlarıma gülümseyerek cevaplar verdiklerini hatırlıyorum.Ama sanırım o dönemhalini en iyi anlatan örnek Posta gazetesinin bir haberiydi.O dönem Aydın Doğan'ın olan Posta ABD seçimlerinin ertesi günü çıkan nüshasının ilk sayfasından sonuçları şöyle duyuracaktı:

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O günlerde de sormuştum hala da merak ediyorum. Acaba Bayan Clinton'a Posta'nın vefa örneği haberi gösterilmiş midir?Olası.Zira seçimlerde firarikimi Türklerin kendisine ilgisinden zaten haberdardı.ABD'nin resmi Suriye politikasına Türkiye'yi ortak ederken samimi oldukları dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile "çak" yapıp pozlar veriyordu.Haber kendisine gösterildiyse gözleri yaşarmış olmalı değil mi? Öyle ya vefanın böylesini New York Times'dan görmemiştir hanımefendi.Peki ya Cumhuriyetçi Parti'nin bile doğru dürüst desteğini almadan gerçek anlamda tek başına seçimleri kazanan Trump'ın haberi olmuş mıdur komediden?Bildiğim kadarıyla, kendisini mağlup ilan eden Posta'nın hazırlandığıüzerinden Doğan'ın damadı Mehmet Ali Yalçındağ ile tanışıklıkları var.Mehmet Bey "kendisi görmeden ben şaka yollu izah edeyim" diyerek Başkanın kızlarına, damadına bahsetmiş olabilir.

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Köprünün altından çok su aktı.Aydın Doğan gazetelerini ve televizyonlarınıGrup pek çok siyasi meselede olduğu gibi, kasımdaki ABD seçimleri için de eskiden olduğu gibi net bir tavır alamıyor.Yeni patronla birlikte gazetede kalan isimlerden Ertuğrul Özkök de hemen araziye uydu. Eskiden olduğu gibi politik konularda iddialı yazılar yazmıyor.Ancak ABD'deki olaylar kendisini biraz heyecanlandırmışa benziyor. Zira yineGeçenlerdediyerek Demokratlar'ınadayı Joe Biden'ın önde olduğunuanlatıyor ve Trump'ınsonunun yaklaştığını müjdeliyordu.Bence yine acele ediyor.Trump'ın ağzıyla kuş tutsa zaten oy alamayacağı yeminli rakiplerinin küresel medyada çıkardığı kuru gürültüyü fazla ciddiye alıyor.Pandeminin yarattığı sarsıntıyı, Trump'ınIrkçılık karşıtı eylemlerin, yağmalamaların, kundaklamaların, Başkan'ın İncil'le verdiği dini mesajlarındüşünüyor.Göreceğiz.Ama bence eğer oynadığı "eşek" kazanırsa Ertuğrul Bey deyakalamış olur.Denemeye değer.Ne kaybedecek ki?