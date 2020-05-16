Günlerdir gazetelerde'in Bodrum Bitez'dekikaçak villasına dair haberler okuyoruz.Skandal üzerine belediye ekipleri de geçtiğimiz gün yıkıma başladılar. Lafın gelişi "yıkım" diyorum. Aklınıza...Olur mu öyle şey, görüntüleri izlemediniz mi? Özdil sıradan biri mi? Bu yüzden de CHP'li belediyenin elemanları Özdil'in villasındagerçekleştirdiler. Tuğlaları, çatı kiremitleri, kalasları özenle söküp bir kenara istiflediler. İsrafa ne gerek var değil mi!Dün deAna Haber'i sunanSeferihisar'daki 8.3 dönümlük çiftlik evine,diktiğininhaberi vardı.Bakalım Portakal'ındiyerek anlattığıilgili nasıl bir hukuki süreç işleyecek?Ama sonuç ne olursa olsun çok da dert etmesine gerek yok. Nasıl olsa kararı uygulayacak olan belediye de CHP'li. Bodrum'dan şahit olduğumuz gibi

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Buraya kadar anlattıklarımız artık hukuku ilgilendiren meseleler.Benim asıl takıldığım nokta, ortaya çıkan skandallarınŞöyle ki;28 Eylül 2019 tarihinde "Pay Hattı" isimli bir makalesinde şunları yazıyordu:Aynı günlerde Fox Ana Haber'dedüzenlemeyi yerden yere vuranda Twitter hesabından şunları yazıyordu:, hem oy uğruna hem devletin boşalan kasasına para girsin diye imar barışı çıkardılar.Aradan bir yıl bile geçmedi...Özdil'in ve Portakal'ın,çıktı.

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Özdil geçtiğimiz gün şöyle bir mesaj yayınlayıp ortadan kayboldu:"Sabahın köründen itibaren telefon üstüne telefon, Türkiye'nin dört bir yanından arayan soran derken, günlük yazıya odaklanıp baskıya yetiştirebilmem maalesef imkansız.Bakalım "aklını sevdiğimiz Portakal" ne diyecek?"Bizde yalan yok... Arazim fay hattı üzerinde değil, bu yüzden oy uğruna yapılan ve tüm kaçak yapıları yasal hale getiren bu adaletsiz imar barışından yararlandım. Ama size tavsiye etmem" falan mı diyecek?Der mi der...Peki ya, kaçak inşaatlarına ses etmeyenbu işlerle hiç alakası olmadığına seyircileri nasıl ikna edecek?Murathan Mungan doğru söylemiş...Bu memlekette her şey olursun bir tek rezil olamazsın.