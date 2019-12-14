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MELİH ALTINOK
Şimdi bu ne ayak?

Şimdi bu ne ayak?

14.12.2019, Cumartesi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın üniversite diplomasıyla ilgili tartışma şüphesiz siyaset tarihimizin absürt başlıkları arasında yerini aldı.
Erdoğan'ın 2014 yılında Cumhurbaşkanı adayı olmasıyla birlikte dolaşıma sokulan bu gündem, karşısında blok olan rakiplerinin beş benzemezle çektiği bir restten farklı değildi.
İddialar üzerine Erdoğan'ın mezun olduğu üniversiteden gerekli açıklamalar yapıldı.
Noter onayı resmi belgeler "aslını isteriz" şeklindeki anlamsız itirazları kesmeyince, üniversitedeki hocalarının tanıklığına bile başvuruldu. Onlardan biri de CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'dı.
Dört yıl boyunca Erdoğan'ın hocalığını yaptığını söyleyen CHP'li vekil, Erdoğan'ın İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne bağlı 4 yıllık eğitim veren İktisat ve Ticaret Yüksekokulu'nu bitirdiğini söylüyordu.
Ama ne fayda!

***

Tartışmanın fitilini ateşleyen, İYİ Parti'nin henüz ayrışmadığı, dönemin MHP'sinden Yusuf Halaçoğlu'ydu.
15 Temmuz'da FETÖ'nün başaramadığını daha önce defalarca kotaran Kemalist darbe heveslileri de Turangate'den halice olan muhabbete bayıldılar...
O günlerde, FETÖ'nün eş zamanlı olarak başlattığı "Erdoğan ağır hasta" yalanına "Öl Tayyip" şifreli çengel bulmacalarla omuz veren Sözcü gazetesine falan gün doğmuştu.
"Ya tutarsa" diyerek, Cumhurbaşkanı olmasına kesin gözüyle bakılan Erdoğan'ı yıpratmak için yalanı çoğalttılar.
Ardından Eş Genel Başkanı "Seni Başkan yaptırmayacağız" diyen PKK'nın siyasi ayağı da trene bindi.
O dönem, FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz'da ölümüne düşman gördüğü darbeci Kemalistlere, rotahaber gibi kripto aparatlar üzerinden de olsa destek vermesi çok az kişinin dikkatini çekmişti.
Ancak bugün herkes biliyor ki, bu diploma propagandası FETÖ'nün bir operasyonuydu.
İnandırıcı olması için, tartışmanın startını muhalefetteki müsait çevreler üzerinden vermişler, ilk onların kulağına fısıldamışlardı, o kadar.

***

Geçenlerde de Adem Yavuz Aslan isimli firari FETÖ yöneticisi, yeni parti kuran Ahmet Davutoğlu'nu şu sözlerle selamlıyordu:
"En azından Davutoğlu'nun diploması var." FETÖ'cü Aslan'ın tweeti kısa sürede troller tarafından internette yayıldı. Öyle ki, Davutoğlu'nun partisinin "en genç kurucu üyesi" diye tanıtılan bir şahıs (yok Nihal Olçok değil) dün kameraların karşısında şunları söylüyordu:
"Sayın Davutoğlu bilime önem veren birisi, en azından diploması var kendisinin." Bir gönüllü delinin nerdeyse 6 yıl önce kuyuya attığı yalanı artık ciddi, aklı başında kimse tartışmıyor. Düşünün, "karanlık odalar" bile satmaz diye bu diploma geyiğine girmiyorlar.
Ama ülkede kurulan bir "yeni partinin" gencine, vizyon misyon deyince aklına ilk olarak bu FETÖ geyiği geliyor.
"Her yere dokunuldu hani FETÖ'nün siyasi ayağı nerede" diye nafile ağlamaya devam mı?
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