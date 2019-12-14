Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın üniversite diplomasıyla ilgili tartışma şüphesizarasında yerini aldı.Erdoğan'ın 2014 yılındaadayı olmasıyla birlikte dolaşıma sokulan bu gündem, karşısında blok olan rakiplerininfarklı değildi.İddialar üzerine Erdoğan'ın mezun olduğu üniversiteden gerekli açıklamalar yapıldı.Noter onayışeklindekianlamsız itirazları kesmeyince,üniversitedeki hocalarının tanıklığınabile başvuruldu. Onlardan biri de'dı.Dört yıl boyunca Erdoğan'ın hocalığını yaptığını söyleyen CHP'li vekil, Erdoğan'ın İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne bağlısöylüyordu.Ama ne fayda!

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Tartışmanın fitilini ateşleyen, İYİ Parti'nin henüz ayrışmadığı,15 Temmuz'daKemalistdarbe heveslileri deolanmuhabbete bayıldılar...O günlerde, FETÖ'nün eş zamanlı olarak başlattığıyalanınaşifreli çengel bulmacalarla omuz veren Sözcü gazetesine falan gün doğmuştu."Ya tutarsa" diyerek, Cumhurbaşkanı olmasına kesin gözüyle bakılan Erdoğan'ı yıpratmak için yalanı çoğalttılar.Ardından Eş Genel BaşkanıdiyenPKK'nın siyasi ayağı da trene bindi.O dönem, FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz'da ölümüne düşman gördüğü darbeci Kemalistlere,üzerinden de olsa destek vermesi çok az kişinin dikkatini çekmişti.Ancak bugün herkes biliyor ki, buİnandırıcı olması için, tartışmanın startını muhalefetteki müsait çevreler üzerinden vermişler, ilk onlarıno kadar.

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Geçenlerde de Adem Yavuz Aslan isimli firari FETÖ yöneticisi,'nu şu sözlerle selamlıyordu:FETÖ'cü Aslan'ın tweeti kısa süredetroller tarafından internette yayıldı. Öyleki, Davutoğlu'nun partisinin "en gençkurucu üyesi" diye tanıtılan bir şahıs (dün kameralarınkarşısında şunları söylüyordu:"Sayın Davutoğlu, en azından diploması varkendisinin."Birnerdeyse 6 yılönce kuyuya attığı yalanı artık ciddi, aklıbaşında kimse tartışmıyor."karanlık odalar" bile satmaz diye bu diplomageyiğine girmiyorlar.Ama ülkede kurulan bir "yeni partinin" gencine, vizyon misyon deyince aklına ilk olarak bu FETÖ geyiği geliyor.diyenafile ağlamaya devam mı?