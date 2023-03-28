Defne Hastanesi açıldığında hiç utanmayacak mısınız?

Seçimler yaklaştıkça her türlü yalana başvuracaklarını tahmin ediyorduk ama bu kadarını da beklemiyorduk. Geçen cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın Defne ilçesinde bir hastanenin temel atma törenine katıldı. Sembolik olarak yapılan temel atma töreninin ardından 60 kişinin ve birçok iş makinesinin yer aldığı büyük bir inşaat çalışması başlatıldı. Bununla ilgili görüntüler de paylaşıldı.

Aslında bu hastane binası inşaatı, kalıcı konutlar için 11 ilde başlatılan büyük faaliyetin küçük bir parçasıydı.



YALANI HÂLÂ SÜRDÜRÜYORLAR

Ama tüm bu bilgilendirmeler, iftiracıların sosyal medyadaki algı operasyonlarını engellemeye yetmedi. Önce Cumhuriyet, sonra da Sözcü Gazetesi bu yalanı manşet yaptı. FETÖ'cü, PKK'lı, CHP'li, İP'li ne kadar isim varsa hepsi sosyal medyadan bu yalana balıklama atladı. İddiaları şu: "Erdoğan bir temel attı gitti. Burada hastane falan yapılmayacak."

Gerçekten bunu haber yaptılar ve bu yalana inanacağını düşündükleri bir kitleleri var. Bugüne kadar sayısız hastane açılışı yapan, sağlıkta bir devrim olan şehir hastaneleri projesini bütün engellemelere rağmen hayata geçiren bir Cumhurbaşkanı'na böyle bir iftira atılabilir mi? Hadi bu yalanı bütün gücünüzle yaygınlaştırdınız. Aklı başında bir insan buna inanır mı?

Günlerdir bu alanda geceli gündüzlü bir faaliyet yürütülüyor. Orada çalışanların emeğine yazık değil mi? Bugün kadar ülkeniz için taş üstüne taş koymadınız. İnsanlar var güçleriyle depremzedelerin bir yıl içerisinde kalıcı konutlarına kavuşması için çalışıyor. Faydalı olmuyorsunuz, bari yapılan işlere köstek olmayın.



48 GÜN SONRA SİLİNECEKLER

Bir yıl sonra Defne'de bir devlet hastanesi binası yükseldiğinde hiç utanmayacak mısınız? Bir yıl sonra depremzedeler evlerine kavuştuğunda bu yalanlar karşınıza çıkmayacak mı zannediyorsunuz?

Neyse ki yine son sözü bu millet söyleyecek. Ben seçmenin ferasetine güveniyorum. Seçmen, hizmet üreteni de laf üreteni de görüyor. Beni bugüne kadar takip ettiğim bütün seçimlerde hiç yanıltmadı. Sosyal medyadaki iftiracıların ve 7'li koalisyon masasının silinip gitmesine sadece 48 gün kaldı.

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