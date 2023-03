Kılıçdaroğlu bu bilgisizliğini şimdiye kadar nasıl gizledi?

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, salı günü deprem bölgesi Hatay'a gitti. Vatandaş tepki gösterdi. Depremzedeler, "Yağmurdan kaçıp yemek çadırına sığındı, hiç hâlimizi hatırımızı sormadı; yanında getirdikleri adamlara kameralar karşısında soru sordurdular, gittiler" diyor ve ekliyor: "Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı ilk defa gördük."

Konumuz CHP'nin samimiyetsiz siyaseti değil. Ben bugün Türk siyaset tarihinin gördüğü en yetersiz ve bilgisiz politikacısının nasıl CHP'ye genel başkan olduğundan bahsetmek istiyorum. Neden mi böyle düşünüyorum, anlatayım.

Peki konu gerçekten kapanıyor mu? Bazı şeyler vardır ki bilgisizlikle açıklanamaz. Cehalet demeye de dilim varmıyor. Necip Fazıl Kısakürek'in şair olduğunu 5 yaşındaki çocuk bile bilir. O çok bilinen dizeleri kâğıttan bile düzgün okuyamayan bir siyasetçiden bahsediyoruz. Türk siyaseti bu kadar bilgisizliği hak ediyor mu? Atatürk'ün 15 yıl genel başkanlığını yaptığı CHP'ye böyle bir lider yakışıyor mu?



YETERSİZ OLDUĞUNU CELAL ŞENGÖR AÇIKLADI

Kılıçdaroğlu'nun sadece bir sözüyle bu kanaate varmadım. Bunun gibi onlarcası var. Hz. Ali'yi kitapları olan bir İslam düşünürü zannetmesinden çok bahsetmeyeceğim, Aleviler zaten gereken cevabı vermişti. Ankara'da yapılan Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da yapıldığını zannetmesine ne diyeceğiz? Atatürk'ün 1939 yılında "Zeytin Kanunu" çıkardığını söylemesi vs. Bu liste böyle uzayıp gider. Gaflarına hiç girmiyorum, yüzlerce var.

Kılıçdaroğlu'nu yeni tanıyan insanlara ilk izlenimlerini sorun, herkes şaşkınlığını gizleyemeyecektir. Bunlardan biri de ünlü yer bilimci Prof. Celal Şengör. Kılıçdaroğlu ile yemek yiyen Celal Şengör'ün görüşme sonrası ne dediğini aynen aktarıyorum: "Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir öğle yemeği yedim. Yanından ayrılırken çok üzüntülü ayrıldım. Çok samimi söylüyorum size. Dedim Atatürk'ün partisinin başı buysa vah yazık bize. Gittik gürültüye." Keşke o zaman Şengör'ü dinleseydik.



CUMHURBAŞKANLIĞINI DÜŞÜNEMİYORUM

Biraz abarttığımı düşünenler olabilir. Hayır asla abartmıyorum. Komik bir tabela partisinden bahsetmiyoruz. Atatürk'ün kurduğu partiden ve bir cumhurbaşkanı adayından bahsediyoruz. Kılıçdaroğlu'nun bu yetersizliğiyle seçimleri kazandığını düşünebiliyor musunuz? Ege sorununu, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarını, Karadeniz'deki doğalgaz rezervinin önemini, Suriye'de kurulmak istenen Kürt devletini, FETÖ tehlikesini, Türkiye'nin ABD ve AB'deki konumunu, İslam dünyasındaki Türkiye misyonunu... Yani Türkiye'nin geleceğini yakından ilgilendiren her şeyi Kılıçdaroğlu'na baştan anlatmak gerekecek. Türkiye'nin böyle bir vakti var mı? Ne kadarını anlar, anladıklarının ne kadarı işine gelir onu da bilmiyorum.

Kılıçdaroğlu bu bilgisizliğiyle CHP Genel Başkanlık koltuğuna oturmayı ve cumhurbaşkanlığına aday olmayı başardı. Bugüne kadar kendisini nasıl gizledi hâlâ anlayamıyorum. CHP içindeki mesai arkadaşları hiç mi anlamadı? Dünyadan bihaber olduğunu söyleyecek tek kişi çıkmadı mı? Gerçekten hayret uyandırıcı. Ama Türkiye Cumhuriyeti, jeopolitik olarak dünyanın en önemli ülkelerinden biri. 14 Mayıs seçimleri sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı yakından ilgilendiriyor. Böyle önemli bir ülke, bu kadar bilgisizliği asla kaldırmaz. Daha fazlasını söylemeye de dilim varmıyor.

