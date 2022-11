Terörün kaynağı da mücadele yolu da bellidir

Dün Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlama yine terörün acımasız yüzünü bize hatırlattı.Valiliğin yaptığı açıklamada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 53 kişinin yaralı olduğunu öğrendik. Görüntülerden bir çantanın patladığı anlaşılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından terör saldırısı ihtimali üzerinde durulduğunu anlıyoruz. 2023 seçimlerine giderken bu tür olaylarla karşılaşacağımızı sık sık vurgulamıştık. Türkiye, başta FETÖ, PKK ve DEAŞ olmak üzere terör örgütlerinin başını ezmiştir. Terörün kaynağı da mücadele yolu da bellidir. Sivil halka yönelik saldırılar aslında terör örgütlerinin çaresizliğini gösteriyor. Türkiye güçlendikçe, istikrarımızı hedefleyen bu tür saldırılar olacaktır. Bunlar hala 90'lı yılların Türkiye'sinde yaşadığımızı düşünüyorlar. Asla başarılı olma şansları yoktur.



6'LI MASA BİRBİRİNE GOL ATMAKLA MEŞGUL

6'lı masan bugün DEVA Partisi Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde biraraya gelecek. Gündemi ise Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)'nin masaya dahil edilmesi. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın bir TV programında "Beni 6'lı masaya alın" çağrısına Meral Akşener olumlu cevap vermişti. Ancak masanın diğer üyeleri bu işe pek sıcak bakmıyor.

Bildiğiniz gibi 6'lı masanın FETÖ ve PKK gibi iki gizli ayağı var. Bunlar henüz sindirilememişken masaya yeni bir sandalye eklenmesinin kabul görmesi biraz zor. BTP'nin eski lideri olan ve geçen yıl Covid nedeniyle yaşamını yitiren Haydar Baş'ın oğlu olan Hüseyin Baş'ın kabul görmemesinin başka nedenleri var. Haydar Baş'ın kızının ve damadınını Hüseyin Baş hakkında söyledikleri yenilir yutulur gibi değil. Mutlaka bu iddialar da masada gündeme gelecektir.

Kabul edilse de edilmese de 6'lı masa artık halkın gözünde kırkayağa dönüşmüş durumda. Aslında 6'lı masanın Haydar Baş'ın oğlundan daha önemli sorunları var. Cumhurbaşkanı adayı enflasyonunun yaşandığı masada rekabet hızla devam ediyor. Erdoğan seçim öncesinde Türkiye'nin kronikleşmiş sorunlarına birer birer çözüm bulurken, 6'lı masa birbirine gol atmakla meşgul. Biz de heyecanlı bir maç izler gibi bu golleri izliyoruz..



BAHÇELİ SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Cumhur İttifakı konusunda her gün temcit pilavı gibi iddialar ortaya atılıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, Elazığ mitinginde tüm iddialar en üst perdeden cevap verdi. Zaten mitingin adı da "Aday Belli Karar Net" idi…

Bahçeli "Adayımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Amacımız hem Cumhurbaşkanlığını hem de Meclis çoğunluğunu almaktır" dedi.

Bahçeli bence de doğru bir hedef koymuş kendisine. Cumhurbaşkanı Erdoğan hizmet siyaseti ve lider diplomasisi ile rakiplerinin arasını giderek açıyor. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak Cumhur İttifakı için tek hedef olmamalı. TBMM'de de sayısal üstünlük ele geçirilmelidir. Yani Meclis'teki 600 milletvekilinin en az 300'ünü kazanmalıdır. Belki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bunun çok bir önemi yok diyebilirsiniz. Ama 2023 sonrasında başta bütçenin onaylanması olmak üzere birçok oylamada bu sayısal üstünlük meselesi Erdoğan'ın karşısına bir engel olarak çıkabilir.



HER HUKUKİ KARAR VİCDANİ DEĞİL

İstanbul Esenyurt'ta 21 yaşında Aleyna isimli bir kızımız ehliyetsiz ve alkollü bir sürücünün hızla çarpması sonucu ağır yaralandı. Şu an yoğun bakımda ve doktorlar "bir mucize bekleyin" diyor. Kazayı yapan sürücü ise serbest bırakıldı. Şu anda İstanbul trafiğinde araç kullanıyor.

Aleyna eğer ölseydi sürücü tutuklanacaktı. Hayat boyu yatağa bağlı olarak yaşamak zorunda kalırsa sürücüye hiçbir şey olmayacak. Bu kararın mutlaka bir hukuki karşılığı vardır. Hakimler kafalarına göre böyle bir karar verdiklerini düşünmüyorum. Ama her hukuki karar maalesef vicdani olamıyor. Burada yasa koyucu mutlaka toplumdan yükselen vicdani çığlıkları göz önünde bulundurmalı. Eğer yasalar caydırıcı olmazsa, gencecik insanları yaşamdan koparmanın bir yaptırımı olmazsa böyle canavarlar trafikte yeni canlar almaya devam eder.

