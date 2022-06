Kılıçdaroğlu’na bunları kim söyletiyor?

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe'de düzenlenen "Yeni dönemde AB ve Türkiye" programında konuştu. Terörle Mücadele Yasası'nı yumuşatarak AB'ye taviz vereceğini itiraf etti. Uzun konuşmasında şunu demek istiyor: "Siz Erdoğan'la değil bizimle daha uyumlu çalışırsınız. Çünkü biz her türlü tavizi veririz. Bize destek verin, Erdoğan gibi size sürekli sorun çıkarmayız."

Ana muhalefet partisi lideri elbette iktidara gelmek ister. Ama bir koltuk için Batı'ya bu kadar diz çökmek ne kadar doğru. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 sorusuna bir soru da ben eklemek istiyorum: "Kılıçdaroğlu'na bunları kim söyletiyor?"



GÖZLER KIZILCAHAMAM'DA

Türkiye'de günün siyasal olayı, AK Parti'nin Kızılcahamam kampında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan oluşuyor. 30'uncusu yapılan Kızılcahamam toplantısında, 20 yılın adeta bir bilançosunu çıkaran Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği tüm icraatları detaylarıyla anlattı.

Yapılan eserlerin ve yatırımların yanında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geldiği noktanın da altını çizen Erdoğan, Türkiye'nin önceliğinin her türlü saldırıya karşı güvenliği sağlamak ve bunun için Irak ve Suriye topraklarındaki terörist oluşumlara hayat hakkı tanımamak gerektiğini söyleyerek yapılacak operasyonun gerekçesini de açıkladı. Konuşmanın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili kısmı ise herhalde çok konuşulacak. Cumhurbaşkanı şunları söyledi:



KILIÇDAROĞLU'NUN SİNSİLİĞİ

"CHP'nin başındaki zat, güya bizim geçtiğimiz salı günü AK Parti Meclis Grubu Toplantımızda sorduğumuz sorulara cevap vermiş. Sonra da yine güya bize 10 soru sormuş. Bizim sorularımıza verdiği cevapların her satırından, bu zatın hep işaret ettiğimiz sinsiliği, riyakârlığı, kifayetsizliği buram buram tütmektedir."



PKK SORUSUNA CEVAP YOK

"İkinci sorum olan 'Türkiye'nin PKK ve YPG'ye karşı yürüttüğü sınır ötesi harekâtlarını destekleyip desteklemediklerini', yabancı postal gibi yapılan işlerle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir iğrençliği karıştırarak kirli zihnindeki hezeyanları bir kez daha sergilemiştir."



İSVEÇ'İ SEVİNDİRİYOR

"Üçüncü sorum olan 'İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği tartışmalarında devletinin izlediği politikaların yanında olup olmadığına' verdiği cevap sadece bu mücadelemizde karşımızda olanları sevindirecek bayağılıktadır."



ADAY MISIN DEĞİL MİSİN?

"Onuncu sorum olan 'Yüreği yetip 2023'te cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına' ise sorumda zaten belli olan seçim tarihinin açıklanması bahanesiyle yüreksizliğini, çapsızlığını, iradesinin ve ipinin başkalarının elinde tutulduğunu bir kez daha göstererek cevap vermiştir."



SEÇİM ATMOSFERİNE GİRİLDİ

Anlayacağınız Türkiye tam anlamıyla seçim atmosferine girdi. Belli ki seçim yarışı Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek.

AK Parti kampından ilgi çeken bir detay da kampa katılanların kahvaltı ya da yemek masasında fotoğraflarının çekilmesinin yasaklanmasıydı.

