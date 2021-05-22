22 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Mehmet Barlas Demokrasi bize eserlerle bezenmiş bir vatan haritası hediye etti
MEHMET BARLAS
Demokrasi bize eserlerle bezenmiş bir vatan haritası hediye etti

Demokrasi bize eserlerle bezenmiş bir vatan haritası hediye etti

22.05.2021, Cumartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği günden bu yana onu sürekli izliyorum. Yorulmak bilmiyor... Şiir okuduğu için cezaevine atıldığı dönemde de ziyaretine gitmiştim. Adeta enerji toplamak için bir fırsat gibi değerlendirmişti cezaevindeki günlerini...

Kuzey Marmara Otoyolu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün de Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Kavşağı-Hasdal Kavşağı açılış törenine katıldı. Otoyolunun, Habipler Kavşağı üzerinden eski Edirne Asfaltı Caddesi'ne bağlanarak kuzeyde Arnavutköy, güneyde Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'ya, yine aynı kavşak üzerinden Alibeyköy-Hasdal mevkiinde 2. Çevre Yolu'na (O-2) ve yapılması planlanan üç katlı Büyük İstanbul Tüneli'ne entegre edilmesi amaçlanıyor.

Talihliyiz
Bir Türk seçmeni olarak ne kadar talihli olduğumu her fırsatta görebiliyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bize "çağdaş uygarlık düzeyi"ni hedef olarak göstermişti. Çok partili demokrasiye geçtikten sonra bu hedefe ulaşmak için gereken her şey yapıldı. Yollar, barajlar, üniversiteler, fabrikalar ardı ardına geldi. Turgut Özal, Türkiye'yi dünya rekabetine ve turizme açtı. İlk dönem Demirel, Barajlar Kralı olmayı kendine hedef olarak seçti. Erbakan, makine yapan makinenin peşinden koştu.

Erdoğan damgası
İçinde bulunduğumuz son döneme de Tayyip Erdoğan damgasını vurdu. Artık farklı, gelişmiş bir Türkiye var. Boğaz'ın altından geçmek, alıştığımız bir şey haline dönüştü. Köprüler, otoyollar, havalimanları, Anadolu haritasının her köşesini süslüyor. Dün de Türkiye'yi kıtalararası taşımacılığın en önemli merkezi haline getirecek Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) Projesi'nde Habipler ile Hasdal kavşakları arasında kalan son ve önemli bölüm açıldı.
Diyorum ki... Demokrasimizin kıymetini bilelim. Bu yolda şehitler verdik ve ülke eserlerle doldu. Çamur siyasetine artık bu ülkede yer yok.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı’na tazminat ödemeye doymuyor 21.05.2021 Cuma
Bir gün birisi de “Bu Meral Hanım, Marine Le Pen’in Türkiye versiyonudur” derse ne olacak? 20.05.2021 Perşembe
Durdurun dünyayı... Katliamcılar ve onların destekçileri bu dünyadan indirilmelidir 19.05.2021 Çarşamba
İsrail savaş suçları işlerken, Amerika mahcup bir genç kız gibi davranıyor 18.05.2021 Salı
Normalleşme diyerek bütün anormallikleri benimsemeye başladık... 17.05.2021 Pazartesi
Uluslararası hukuk ve adalet varsa Netanyahu mutlaka yargılanacaktır 16.05.2021 Pazar
Kovid-19 salgınında da, başka konularda da ulusal düşünce birliği pek bulunmaz 15.05.2021 Cumartesi
Birlikte yaşamaya mecbur olanlar bu birlikteliği kabul edemiyorlar 14.05.2021 Cuma
Hitler karşısında Yahudileri destekliyorduk, şimdi de Netanyahu karşısında Filistinlilerden yanayız 13.05.2021 Perşembe
Artık markete ve pazara İçişleri Bakanlığı yön veriyor 06.05.2021 Perşembe
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA