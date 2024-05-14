11 bankada resmen ay ortası depremi! Mayıs 2024 için Ziraat Bankası, İNG, TEB, Finansbank ve 6 banka daha açıkladı!

İhtiyaç kredileri, bireylerin aniden karşılaştıkları mali ihtiyaçları karşılamak için başvurdukları finansal araçlardır. Bu kredilerin en dikkat çekici yanlarından biri, hızlıca çözüm sunmaları ve genellikle belirli bir amaca yönelik olmalarıdır. Ancak, ihtiyaç kredisi kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli faktörlerden biri de faiz oranlarıdır. Mayıs 2024 itibarıyla, Türkiye'deki birçok banka ihtiyaç kredisi faiz oranlarında değişiklik yapmıştır.