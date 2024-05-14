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Haberler Galeri Sözleşmeli öğretmen mülakat puanı kaç oldu? 2024 MEB sözleşmeli öğretmen mülakat puanı değişti! İşte sözlü sınav tarihleri...

Sözleşmeli öğretmen mülakat puanı kaç oldu? 2024 MEB sözleşmeli öğretmen mülakat puanı değişti! İşte sözlü sınav tarihleri...

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen istihdamında önemli bir değişikliği duyurarak mülakat puanlarının belirlenmesine yönelik yeni bir yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımladı. Bu yeni düzenleme, öğretmen adaylarının başvurularını ve değerlendirme sürecini etkileyecek önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024 09:52 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 09:52
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Sözleşmeli öğretmen mülakat puanı kaç oldu? 2024 MEB sözleşmeli öğretmen mülakat puanı değişti! İşte sözlü sınav tarihleri...

Bugünkü Resmi Gazete'de, Milli Eğitim Bakanlığı'nın önemli kararlarına geniş yer ayrıldı. Özellikle sözleşmeli öğretmenlik ve ön lisans programlarıyla ilgili yapılan değişiklikler, eğitim alanında önemli bir dönüşümü beraberinde getiriyor. Bu yeni kararlar, eğitim sistemindeki güncel ihtiyaçları karşılamayı ve nitelikli öğretmenlerin istihdamını desteklemeyi hedefliyor. Peki sözleşmeli öğretmen mülakat puanı kaç oldu?

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Sözleşmeli öğretmen mülakat puanı kaç oldu? 2024 MEB sözleşmeli öğretmen mülakat puanı değişti! İşte sözlü sınav tarihleri...

Mevcut yasal düzenleme ve sonrasındaki ikincil mevzuatlara göre, mülakat notuyla öğretmen ataması gerçekleştiriliyor. Bu sistemde, KPSS puanlarıyla bir sıralama elde eden öğretmen adayları arasında tüm atamalar mülakatla yapılıyordu.

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Sözleşmeli öğretmen mülakat puanı kaç oldu? 2024 MEB sözleşmeli öğretmen mülakat puanı değişti! İşte sözlü sınav tarihleri...

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, sözleşmeli öğretmen istihdamında mülakat puanının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanının yüzde 50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50'si alınarak belirlenmesine karar verildi

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Sözleşmeli öğretmen mülakat puanı kaç oldu? 2024 MEB sözleşmeli öğretmen mülakat puanı değişti! İşte sözlü sınav tarihleri...

SÖZLÜ SINAVLAR HANGİ TARİHTE OLACAK?

Bu konudaki ilk uygulama, yeni açıklanan 20 bin öğretmen atamasında hayata geçirilecek. 20 bin öğretmen atamasına ilişkin ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs'ta yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 10 Haziran'da ilan edilecek.

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Sözleşmeli öğretmen mülakat puanı kaç oldu? 2024 MEB sözleşmeli öğretmen mülakat puanı değişti! İşte sözlü sınav tarihleri...

Sözlü sınavlar, 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek.