14 Mayıs 2024, Salı
Sözleşmeli öğretmen mülakat puanı kaç oldu? 2024 MEB sözleşmeli öğretmen mülakat puanı değişti! İşte sözlü sınav tarihleri...
Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen istihdamında önemli bir değişikliği duyurarak mülakat puanlarının belirlenmesine yönelik yeni bir yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımladı. Bu yeni düzenleme, öğretmen adaylarının başvurularını ve değerlendirme sürecini etkileyecek önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor.
Giriş Tarihi: 14.05.2024 09:52 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 09:52
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