Sözleşmeli öğretmen mülakat puanı kaç oldu? 2024 MEB sözleşmeli öğretmen mülakat puanı değişti! İşte sözlü sınav tarihleri...

Bugünkü Resmi Gazete'de, Milli Eğitim Bakanlığı'nın önemli kararlarına geniş yer ayrıldı. Özellikle sözleşmeli öğretmenlik ve ön lisans programlarıyla ilgili yapılan değişiklikler, eğitim alanında önemli bir dönüşümü beraberinde getiriyor. Bu yeni kararlar, eğitim sistemindeki güncel ihtiyaçları karşılamayı ve nitelikli öğretmenlerin istihdamını desteklemeyi hedefliyor. Peki sözleşmeli öğretmen mülakat puanı kaç oldu?