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Bursa’da trafikte şaşkına çeviren manzara! Kimseye aldırış etmedi

Bursa'da işlek cadde üzerinde ilerleyen motosikletli görenleri hayrete düşürdü. Vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. İşte plakasız motosiklet sürücüsünün bu kadarına pes dedirten anları...

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 14.05.2024 10:38
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Bursa’da trafikte şaşkına çeviren manzara! Kimseye aldırış etmedi

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi.

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Bursa’da trafikte şaşkına çeviren manzara! Kimseye aldırış etmedi

Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan plakasız motosiklet sürücüsü eşi ve bebeğini yanına alarak ilerledi.

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Bursa’da trafikte şaşkına çeviren manzara! Kimseye aldırış etmedi

Eşinin taşıdığı bebeği pusette götüren sürücü, işlek caddeye aldırış etmeden ilerledi.

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Bursa’da trafikte şaşkına çeviren manzara! Kimseye aldırış etmedi

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Bursa’da trafikte şaşkına çeviren manzara! Kimseye aldırış etmedi

ARKA KOLTUKTA BUZAĞI!

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda vatandaşlar yanlarından geçen bir otomobilde sıra dışı bir görüntüyle karşılaştı.