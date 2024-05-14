Bursa’da trafikte şaşkına çeviren manzara! Kimseye aldırış etmedi

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan plakasız motosiklet sürücüsü eşi ve bebeğini yanına alarak ilerledi. Eşinin taşıdığı bebeği pusette götüren sürücü, işlek caddeye aldırış etmeden ilerledi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. ARKA KOLTUKTA BUZAĞI! Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda vatandaşlar yanlarından geçen bir otomobilde sıra dışı bir görüntüyle karşılaştı. Seyir halindeki otomobilin arka koltuğunda ne olduğunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. Kayda geçen anlarda arka koltuğunda buzağı taşıdığı görüldü. Daha önce küçükbaş hayvanlar taşınmasına rastlanırken bu sefer otomobilde buzağı taşınması görenleri şoke etti. GÖREN DÖNÜP BİR DAHA BAKTI! Yurdum insanı verdiği poz ve yaptığı işlerle herkesi güldürmeye devam ediyor. Sosyal medyada hızla yayılan kareler görenleri şaşırtıyor. İşte milyonlarca kez tıklanan o kareler...