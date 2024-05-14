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Haberler Galeri ÇAYKUR 1072 işçi kura sonuç sorgulama 2024 | ASİL-YEDEK isim listesi belli oldu mu? Hak kazananlar hangi durumlarda geçersiz sayılacak?

ÇAYKUR 1072 işçi kura sonuç sorgulama 2024 | ASİL-YEDEK isim listesi belli oldu mu? Hak kazananlar hangi durumlarda geçersiz sayılacak?

ÇAYKUR'un Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarına yönelik 1072 mevsimlik işçi alımı süreci, başvuru aşamasının tamamlanmasının ardından kura çekimi sonuçlarının açıklanmasıyla heyecanla bekleniyor. İŞKUR resmi internet sayfası ve e-Devlet üzerinden 20 Nisan'da tamamlanan başvuruların ardından, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi ile işe alınacak adaylar belirlenecek. ÇAYKUR'un 1072 mevsimlik işçi alımı için adaylar, asil ve yedek liste sonuçlarını takip etmek için sabırsızlanıyor. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024 10:58
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ÇAYKUR 1072 işçi kura sonuç sorgulama 2024 | ASİL-YEDEK isim listesi belli oldu mu? Hak kazananlar hangi durumlarda geçersiz sayılacak?

ÇAYKUR, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde gerçekleştireceği mevsimlik işçi alımında farklı alanlarda görevlendirilecek personelleri belirlemeye hazırlanıyor. Bu alımlar kapsamında, mevsimlik beden işçisi ve çay eksperi pozisyonlarına ek olarak, engelli ve eski hükümlü kadrolarından da personel alınacak. İşte, ÇAYKUR'un işçi alımı kura çekimi detayları ve adayların merakla beklediği ayrıntılar...

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ÇAYKUR 1072 işçi kura sonuç sorgulama 2024 | ASİL-YEDEK isim listesi belli oldu mu? Hak kazananlar hangi durumlarda geçersiz sayılacak?

ÇAYKUR 1072 KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

İŞKUR'un Rize Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre çay fabrikalarında istihdam edilmek üzere 930 beden işçisi, 70 çay eksperi, 55 engelli geçici işçi, 17 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere 1072 mevsimlik işçi alımı gerçekleşecek.

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ÇAYKUR 1072 işçi kura sonuç sorgulama 2024 | ASİL-YEDEK isim listesi belli oldu mu? Hak kazananlar hangi durumlarda geçersiz sayılacak?

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak mevsimlik işçiler, 14 Mayıs 2024 Salı günü saat 09.00'da Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda İŞKUR nihai listeleri esas alınacak noter tarafından yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

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ÇAYKUR 1072 işçi kura sonuç sorgulama 2024 | ASİL-YEDEK isim listesi belli oldu mu? Hak kazananlar hangi durumlarda geçersiz sayılacak?

HAK SİHİPLİĞİ İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

1072 İşçi alımı kura sonuçları ile asil ve yedek isim listesinin ÇAYKUR resmi internet sitesi üzerinden paylaşılması bekleniyor.

Sonuçlar açıklandığında listeye aşağıdaki linke tıklayarak erişebilirsiniz:

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN!

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ÇAYKUR 1072 işçi kura sonuç sorgulama 2024 | ASİL-YEDEK isim listesi belli oldu mu? Hak kazananlar hangi durumlarda geçersiz sayılacak?

KURA SONUCU HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ OLACAK?

İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2024 yılı yaş çay kampanyası içinde işe başlatılacak.

Başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz etmeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacak.