ÇAYKUR 1072 işçi kura sonuç sorgulama 2024 | ASİL-YEDEK isim listesi belli oldu mu? Hak kazananlar hangi durumlarda geçersiz sayılacak?

ÇAYKUR'un Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarına yönelik 1072 mevsimlik işçi alımı süreci, başvuru aşamasının tamamlanmasının ardından kura çekimi sonuçlarının açıklanmasıyla heyecanla bekleniyor. İŞKUR resmi internet sayfası ve e-Devlet üzerinden 20 Nisan'da tamamlanan başvuruların ardından, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi ile işe alınacak adaylar belirlenecek. ÇAYKUR'un 1072 mevsimlik işçi alımı için adaylar, asil ve yedek liste sonuçlarını takip etmek için sabırsızlanıyor. İşte detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 14.05.2024 10:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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