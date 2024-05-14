14 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Mezarlıkta ekipleri alarma geçiren olay! Kızım cinlerden bahsetti bebek ağlama sesi...

Mezarlıkta ekipleri alarma geçiren olay! Kızım cinlerden bahsetti bebek ağlama sesi...

Denizli'de annesinin kabrini ziyaret etmek için mezarlığa giden bir kadın, bebek ağlama sesi duyduğunu söyleyip polisi aradı. "Karartı gördüm" diyen kadının ihbarı sonrası gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 10:50
  • 1
  • 6
Mezarlıkta ekipleri alarma geçiren olay! Kızım cinlerden bahsetti bebek ağlama sesi...
Denizli'de çocuklarıyla birlikte annesinin Asri Mezarlık'ta bulunan kabrine ziyarete giden Kezban Kartal, bebek ağlama sesi duyduğu gerekçesiyle korkarak mezarlıktan çıktı.
  • 2
  • 6
Mezarlıkta ekipleri alarma geçiren olay! Kızım cinlerden bahsetti bebek ağlama sesi...
112 Acil Çağrı Merkezini arayan Kartal, mezarlıktan bebek ağlama sesi duyduğunu, bir bebeğin bırakılmış olabileceği ihbarında bulundu.
  • 3
  • 6
Mezarlıkta ekipleri alarma geçiren olay! Kızım cinlerden bahsetti bebek ağlama sesi...
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri ihbarda bulunan Kartal'ı arayarak tarif ettiği bölgede arama yaptı. Sonuç alamayan emniyet güçleri bu kez Kartal'ı mezarlığa getirerek tarif etmesini istedi. Ekiplerin arama çalışmaları sonucunda herhangi bir bulguya rastlanılmadı.
  • 4
  • 6
Mezarlıkta ekipleri alarma geçiren olay! Kızım cinlerden bahsetti bebek ağlama sesi...

"KIZIM DA CİNLERDEN BAHSETMİŞTİ"

Kızının cinlerden bahsettiği için etkisinde kalmış olabileceği düşünülen Kezban Kartal, "Mezarlığa geldiğimizde ben tenha olmasından konu açtım. Kızım da cinlerden bahsetmişti.

  • 5
  • 6
Mezarlıkta ekipleri alarma geçiren olay! Kızım cinlerden bahsetti bebek ağlama sesi...

Ben o korkuyla geldim. Bebek sesi duydum. Bir de mezarın başında bir karartı gördüm. Bu yüzden polisi aradım" dedi.