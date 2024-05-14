'Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun abisiyle benzerliği şaşırttı! Yan yana gören ayırt edemiyor! Derviş İmirzalıoğlu...

atv'de yayınlanan ve dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun hayatı hayranları tarafından yakın takibe alındı. Eşi Sinem Kobal ve iki kızıyla mutlu bir evlilik sürdüren İmirzalıoğlu, bu sefer de abisiyle gündeme getirildi. Başarılı sunucunun abisiyle olan benzerliği görenleri şoke etti. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi...