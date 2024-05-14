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Haberler Galeri 16.250, 17.150, 17.750 TL emekliye maaş gibi yatıyor! Müjdenin alası geldi: SSK, Bağ-Kur'luya 14 15 16 17 18 Mayıs'ta ek ilave edilecek

16.250, 17.150, 17.750 TL emekliye maaş gibi yatıyor! Müjdenin alası geldi: SSK, Bağ-Kur'luya 14 15 16 17 18 Mayıs'ta ek ilave edilecek

Mayıs ayının başlarına gelindiğinde, emekli promosyonlarının 2024 yılındaki en yüksek tutarını sunan bankaların belirlenmesi, gündemin öne çıkan konularından biri haline geldi. Yenilenen banka promosyonu kampanyaları, 20.000 liraya kadar varan cazip teklifleriyle dikkat çekti. Emeklilerin dikkatini çekmek ve tercihlerini belirlemek adına bankalar arasındaki rekabetin arttığı bu dönemde, hangi bankanın en avantajlı teklifi sunduğunu görmek önem arz ediyor. İşte güncel emekli promosyon tutarları banka banka...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024 09:23 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 09:23
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16.250, 17.150, 17.750 TL emekliye maaş gibi yatıyor! Müjdenin alası geldi: SSK, Bağ-Kur’luya 14 15 16 17 18 Mayıs’ta ek ilave edilecek

Mayıs 2024 itibariyle emekli promosyonları konusunda bankalar arasındaki rekabet kızıştı. Kamu bankalarının belirlediği 8-12 bin TL arasındaki asgari promosyon tutarlarına yanıt olarak özel bankalar da kampanyalarını güncelledi. İşte güncellenen banka promosyon kampanyaları ve emeklilerin dikkate alması gerekenler.

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16.250, 17.150, 17.750 TL emekliye maaş gibi yatıyor! Müjdenin alası geldi: SSK, Bağ-Kur’luya 14 15 16 17 18 Mayıs’ta ek ilave edilecek

Güncellenen Banka Promosyon Kampanyaları

Kamu bankalarıyla başlayan promosyon artışları, özel sektör bankalarının da yeni kampanyalarla cevap vermesine neden oldu. Bu kampanyaların detaylarına göz atalım:

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16.250, 17.150, 17.750 TL emekliye maaş gibi yatıyor! Müjdenin alası geldi: SSK, Bağ-Kur’luya 14 15 16 17 18 Mayıs’ta ek ilave edilecek

Garanti BBVA: Emekli maaşını buradan alanlara 15.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuluyor.

Maaş aralıklarına göre dağılım şöyle:

10.000 TL'ye kadar: 6.250 TL
10.000 – 15.000 TL: 10.000 TL
15.000 – 20.000 TL: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

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16.250, 17.150, 17.750 TL emekliye maaş gibi yatıyor! Müjdenin alası geldi: SSK, Bağ-Kur’luya 14 15 16 17 18 Mayıs’ta ek ilave edilecek

Ziraat Bankası: SGK üzerinden maaş alanlar için 12.000 TL'ye kadar promosyon imkanı sunuyor. Promosyon, 3 yıllık peşin olarak ödenmektedir.

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16.250, 17.150, 17.750 TL emekliye maaş gibi yatıyor! Müjdenin alası geldi: SSK, Bağ-Kur’luya 14 15 16 17 18 Mayıs’ta ek ilave edilecek

Halkbank: Emekli maaşını 3 yıl süreyle buradan almayı taahhüt edenler, 12.000 TL'ye varan promosyon alabilir.

Maaş aralıklarına göre ödeme:

10.000 TL - 14.999,99 TL: 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL