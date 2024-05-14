16.250, 17.150, 17.750 TL emekliye maaş gibi yatıyor! Müjdenin alası geldi: SSK, Bağ-Kur'luya 14 15 16 17 18 Mayıs'ta ek ilave edilecek

Mayıs ayının başlarına gelindiğinde, emekli promosyonlarının 2024 yılındaki en yüksek tutarını sunan bankaların belirlenmesi, gündemin öne çıkan konularından biri haline geldi. Yenilenen banka promosyonu kampanyaları, 20.000 liraya kadar varan cazip teklifleriyle dikkat çekti. Emeklilerin dikkatini çekmek ve tercihlerini belirlemek adına bankalar arasındaki rekabetin arttığı bu dönemde, hangi bankanın en avantajlı teklifi sunduğunu görmek önem arz ediyor. İşte güncel emekli promosyon tutarları banka banka...