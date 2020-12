Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fransa bir an önce Macron belasından kurtulmalıdır

Oyu partisinin oyundan daha fazla olan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'ye verdiği demeçte "CHP'nin durumuna çok üzülüyorum.

Türkiye yönetilmiyor, CHP de yönetilmiyor.

Her gün bir skandal var" demiş.

Bu demeci okurken "Muharrem İnce keşke Fransız olsaydı" diye düşündüm.

Çünkü her gün bir skandal şu anda en fazla Fransa'nın durumunu yansıtıyor.

CHP skandal üretimi konusunda Fransa'dan sonra ikinci gelebilir.



Yeni skandal

Fransız Senatosu'nun geçen hafta olmayan "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti"ni tanıması, bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından yok sayılmıştı. Ama skandal üretimine ara vermemek için olacak, bu defa da Ulusal Meclis aynı kararı almış.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gazetecilerle konuşurken bu duruma şöyle değindi:

"-Bakanlar içinden de olumsuz karar alanlar var. Şu anda değerli kardeşim Aliyev'in Fransızlara bir tavsiyesi oldu. 'Ermenileri bu kadar seviyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler' dedi. Aynı tavsiyeyi ben de veriyorum."



Azerbaycan'ın zaferi

"- Karabağ Azerbaycanlı kardeşlerimizin topraklarıdır. 28 yıldır buralar işgal altında. ABD de Rusya da bunu kabul ediyor. Fransa da bunu kabul ediyordu. Azeri kardeşlerimiz göbeğini kendileri kestiler. Hayırlı olsun diyoruz.

Salı günü ben de nasip olursa oradaki törenlere eşimle katılacağım."



Macron belası

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'nın "Macron Sorunu"na da çok açık bir ifade ile teşhis koydu:

. "-Macron Fransa'nın başına beladır.

Fransa çok çok tehlikeli bir dönemi yaşıyor. Temennim odur ki, bir an önce Fransa Macron belasından kurtulsun.

Aksi takdirde 'sarı yelekliler'den kurtulamayacak. Sarı yelekliler daha sonra kırmızı yeleklilere dönüşebilir. Böyle bir bela ile karşı karşıya."



Nihai zafer

Bilindiği gibi Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyon başarılı olunca, Ermenistan yenilgiyi kabul edip, ateşkes bildirisini imzalayarak ordusunu bölgeden çekti. 44 gün süren operasyonlarda Azerbaycan Fuzuli, Cebrail, Zengilan, Gubadlı illeri ve Şuşa şehrini, Hocavend, Hocalı ve Ağdere illerinin ise bazı kısımlarını işgalden kurtardı, bildiri gereği Ermenistan güçleri, Ağdam, Kelbecer ve Laçin'den çıktı.



Koridor açılıyor

Ateşkes görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Aliyev'in özellikle talep ettiği Nahçıvan ile Azerbaycan'ın batı illerini bağlayan koridor da bölgenin yeni gerçeklerinden birisi olacak.

Açılacak olan koridor ile birlikte, sınırda bulunan Ardahan, Kars, Iğdır ve Kars illeri ticaret üssü haline dönüşecek.