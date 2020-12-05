05 Aralık 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Mehmet Barlas Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fransa bir an önce Macron belasından kurtulmalıdır
MEHMET BARLAS
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fransa bir an önce Macron belasından kurtulmalıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fransa bir an önce Macron belasından kurtulmalıdır

05.12.2020, Cumartesi

Oyu partisinin oyundan daha fazla olan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'ye verdiği demeçte "CHP'nin durumuna çok üzülüyorum.
Türkiye yönetilmiyor, CHP de yönetilmiyor.
Her gün bir skandal var" demiş.
Bu demeci okurken "Muharrem İnce keşke Fransız olsaydı" diye düşündüm.
Çünkü her gün bir skandal şu anda en fazla Fransa'nın durumunu yansıtıyor.
CHP skandal üretimi konusunda Fransa'dan sonra ikinci gelebilir.

Yeni skandal
Fransız Senatosu'nun geçen hafta olmayan "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti"ni tanıması, bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından yok sayılmıştı. Ama skandal üretimine ara vermemek için olacak, bu defa da Ulusal Meclis aynı kararı almış.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gazetecilerle konuşurken bu duruma şöyle değindi:
"-Bakanlar içinden de olumsuz karar alanlar var. Şu anda değerli kardeşim Aliyev'in Fransızlara bir tavsiyesi oldu. 'Ermenileri bu kadar seviyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler' dedi. Aynı tavsiyeyi ben de veriyorum."

Azerbaycan'ın zaferi
"- Karabağ Azerbaycanlı kardeşlerimizin topraklarıdır. 28 yıldır buralar işgal altında. ABD de Rusya da bunu kabul ediyor. Fransa da bunu kabul ediyordu. Azeri kardeşlerimiz göbeğini kendileri kestiler. Hayırlı olsun diyoruz.
Salı günü ben de nasip olursa oradaki törenlere eşimle katılacağım."

Macron belası
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'nın "Macron Sorunu"na da çok açık bir ifade ile teşhis koydu:
. "-Macron Fransa'nın başına beladır.
Fransa çok çok tehlikeli bir dönemi yaşıyor. Temennim odur ki, bir an önce Fransa Macron belasından kurtulsun.
Aksi takdirde 'sarı yelekliler'den kurtulamayacak. Sarı yelekliler daha sonra kırmızı yeleklilere dönüşebilir. Böyle bir bela ile karşı karşıya."

Nihai zafer
Bilindiği gibi Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyon başarılı olunca, Ermenistan yenilgiyi kabul edip, ateşkes bildirisini imzalayarak ordusunu bölgeden çekti. 44 gün süren operasyonlarda Azerbaycan Fuzuli, Cebrail, Zengilan, Gubadlı illeri ve Şuşa şehrini, Hocavend, Hocalı ve Ağdere illerinin ise bazı kısımlarını işgalden kurtardı, bildiri gereği Ermenistan güçleri, Ağdam, Kelbecer ve Laçin'den çıktı.

Koridor açılıyor
Ateşkes görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Aliyev'in özellikle talep ettiği Nahçıvan ile Azerbaycan'ın batı illerini bağlayan koridor da bölgenin yeni gerçeklerinden birisi olacak.
Açılacak olan koridor ile birlikte, sınırda bulunan Ardahan, Kars, Iğdır ve Kars illeri ticaret üssü haline dönüşecek.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
İnsanlığın kafası çok karışık... Amerika “Ya salgın biyolojik bir silahsa” diye düşünmeye başladı 04.12.2020 Cuma
İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en felaketli yılı dünya da biz de yaşıyoruz 03.12.2020 Perşembe
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’ye çağdaşlık dersi veriyor 02.12.2020 Çarşamba
Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’den tüm belediyelere örnek olacak kararlar 01.12.2020 Salı
Muhalefet etmeyi demagoji ile ve saçma üretimi ile karıştırıyorlar 30.11.2020 Pazartesi
Biden’la birlikte globalciler ve dolayısıyla vekâlet savaşçıları mı iktidar oldu? 29.11.2020 Pazar
Meğer Maradona futbol oyuncusundan öteye, önemli bir şahsiyetmiş 28.11.2020 Cumartesi
15 Temmuz FETÖ-ABD ortak darbe girişiminin faillerine sonunda en ağır cezalar verildi 27.11.2020 Cuma
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli’ye atıfta bulunarak Cumhur İttifakı’nı anlattı 26.11.2020 Perşembe
Bahçeli “O pis ellerinizi Cumhur İttifakı’ndan derhal çekiniz” dedi 25.11.2020 Çarşamba
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA