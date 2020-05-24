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Haberler Mehmet Barlas Bayrama girerken Erdoğan'ın Babacan'a cevabı gündeme damga vurdu
MEHMET BARLAS
Bayrama girerken Erdoğan'ın Babacan'a cevabı gündeme damga vurdu

Bayrama girerken Erdoğan'ın Babacan'a cevabı gündeme damga vurdu

24.05.2020, Pazar

Gazetesiz bir bayramı tabii ki internetle kutlarız... Önemli olan okurlara ulaşabilmektir. Zaten gazetecilik de iletişimin bütün araçları ile dünyayı bir gün önce yaşayabilmek değil midir? Evet... Sonuçta hepimizin Ramazan Bayramı kutlu ve mutlu olsun...

Kime yutturuyorsun?

Tatile giren siyasetteki gelişmelerin en ilgi çekici olanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a adeta ders niteliğinde cevaplar vermesiydi. Erdoğan, "Başbakanlığım döneminde görev verdiğim bazı kişiler şimdi farklı bir şekilde bize saldırıyor. Yahu sen bakansın. Başbakandan onay almadan sen o adımı atabilir misin? Kime yutturuyorsun" şeklinde konuştu.

Erdoğan sinirlenmiş

Bir düşünün... Eğer kazara Tayyip Erdoğan AK Parti'den istifa edip yeni bir parti kursaydı, Ali Babacan'a söyleyecek söz bırakır mıydı? Adeta bu gerçeği hatırlatan konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
"-Düşünün Başbakanlığım döneminde görev verdiğim bazı kişiler şimdi farklı bir şekilde bize saldırıyor. Yahu sen bakansın. Atılan bir adımda Başbakanın onayı olmadan sen o adımı atabilir misin?"

Babacan'a bir hatırlatma

"- Şimdi nasıl oluyor da o işleri 'Ben ben ben...' Ne ben'i yahu? Bir başbakan onay vermeyecek, sen kalkacaksın adım atacaksın. Bunu kime yutturuyorsun?"
"-Böyle kalkıp YouTube'larda topladığınız adamlarla netice almanız mümkün değil. Biz şu an takdir edecek insan arıyoruz. Kötü olacak her şeyi bize yıkma hesabı içinde olanların hesabını zaten milletim sorar. Bu milletin vicdanından her şey Allah'ın izniyle döner."

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