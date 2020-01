Türkiye’deki karar merkezleri askerlerin can güvenliğini hiç düşünmezler mi?

Libya'ya bir görev gücünün gönderilmesine ilişkin karar tartışılırken dikkati çeken durum, bu karara karşı çıkanların Türkiye'nin söz konusu kararı icra edecek kurumlarına karşı seslendirdikleri güvensizliktir.



Can güvenliği

Sanki Cumhurbaşkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ya da Genelkurmay kadroları için, Libya'ya gönderilecek askerlerin can güvenlilikleri önem taşımıyor... Sanki bu askerlerin can güvenlikleri sadece bu karara karşı çıkanların endişe duydukları bir konudur.



Her yerde varız

Türkiye bir süper güç değil. Ama Türkiye hem bölgesindeki hem de dünyanın farklı yörelerindeki krizlere asker göndererek müdahale etmiştir. Somali'den Afganistan'a, Bosna'dan Suriye'ye kadar uzanan kriz bölgelerinde Türk askeri varlığı barışı savunan bir güç olarak rol oynamıştır.



Kore Savaşı

Eğer söz konusu olan askerlerin can güvenliği ise, bu konudaki en kötü örnek bir tugay Mehmetçiğin görev yaptığı ve 450 şehit verilen 1950'deki Kore Savaşı'dır. Bu savaşa asker göndermemizin karşılığı olarak da NATO'ya alınmamız, yıllarca tartışmalara konu edilmiştir.



Başarılı olacaklar

Askerlerimizin Libya'da başarılı olacaklarına güveniyorum. Hiçbir komuta kademesinin bu askerlerin can güvenliklerini önemsemeyeceğini de düşünemiyorum. Ancak şu anda dünyanın en sıcak krizinin uzak Libya'da değil komşumuz İran'ın topraklarında kaynadığını da unutmayalım. Amerika'nın bir İranlı generali güdümlü füzelerle öldürmesi, bu sıcak krizin daha ciddi boyutlara ulaşacağının işaretidir.



Amerika gerçeği

Kısacası bizim ebedi ve ezeli muhaliflerin Türkiye'nin kararlarına karşı seslendirdikleri tepkinin hiç olmazsa birazını Amerika'ya karşı da seslendirmeleri, hiç yanlış olmazdı. "Libya'da Türkiye'nin ne işi var" diyenler, dünyada Amerika'nın olmadığı bir coğrafya bulunmadığını zaman zaman hatırlamalıdırlar.

