PKK’lı Duran Kalkan neyi saklıyor?

Beklemediğiniz birinin, beklemediğiniz bir çıkış karşısında halkımızın güzel bir sözü var: "Bayram değil seyran değil, eniştem beni niye öptü?"

Önceki gün Kandil baronlarından Duran Kalkan tam da böyle bir çıkış yaptı. Ortada Avrupa ülkeleriyle ilgili bir şey yokken, kalkıp onların PKK'yı kışkırttığını söylemesi şaşırtıcıydı. Şöyle diyordu:

"Ateşkes ilan etmeyecek, savaşı sürdüreceksiniz diye bize defalarca dayatmalarda bulunuldu. Bu dayatma açık oldu, gizli oldu; sözle oldu, fiiliyatla oldu ama bize dayatılan çatışmaydı, çözümsüzlüktü. Biz hiçbir devletten bir çözüm dayatması, çözüm programı, çözüm projesi görmedik."

Gel de "günaydın" deme... Geç ve eksik de olsa bu gerçeği seslendirmek önemli, ama şu sorunun cevabı çok daha önemli: Peki, ne oldu da, PKK'nın 3 numaralı ismi birdenbire ABD dururken, Avrupa ülkelerini Türkiye'ye karşı PKK'yı kışkırtmak ve çatışmaya zorlamakla suçladı?

Bu garip çıkışı kimileri, Türkiye'nin Irak ve Suriye içlerine uzanan terörle kararlı mücadelesi sonrası PKK'nın sıkıştığına ve bir çıkış yolu aradığına yordu.

PKK'lı Kalkan da satır arasında kafaları karıştırmak için "yeni bir çözüm ihtimali"nden söz ediyor ama olmayacağını o da biliyor.

Acaba CHP ve Millet İttifakı karşısında HDP'nin pazarlık gücünü artırmak ve "Her an rota değiştirebiliriz" mesajı olabilir miydi? Bu da zayıf bir ihtimaldi

Geriye bir tek ihtimal kalıyor. PKK baronu Kalkan, hedefe Avrupa'yı koyarak PKK'ya binlerce TIR silah ve milyonlarca dolar para desteği veren ABD'yi saklamak. Bu gerçeği yazar Orhan Miroğlu şöyle yorumluyor:

"Adam doğruyu söylemiyor, ABD ile ilişkilerin üstünü örtüyor. Bir anlamda ABD'yi PKK terörünü destekleme zannından kurtarmak istiyor. Çevremizde olan her şey aslında 2023 seçimlerine endeksli ve ABD buna göre hareket ediyor. Hem Erdoğan'dan kurtulmak hem de Suriye'de bir statü oluşturmak istiyor. Bunun için PKK'ya destek veriyor."

İşin asıl püf noktası tam da burası. PKK, destekçisi emperyalist ABD'yi gizleyerek Avrupa ülkelerini öne sürüyor ve gerçeği saklıyor. Oysa İngiltere hariç Avrupa ülkeleri, PKK'ya lojistik ve moral destek verseler de Ortadoğu'ya ilişkin özel bir stratejileri yok. Ama ABD'nin var. Hem de başından itibaren. Sadece AK Parti'nin iktidara geldiği ve AB yolculuğuna büyük bir heyecanla başladığı 2004 yılında olanlara bakın. Öcalan yakalanıp terörün durdurulduğu o yıl, PKK kongre yapıp silahı bırakacağını açıklamaya hazırlanırken, birdenbire bir şeyler oluyor ve PKK, AB yolculuğuna çıkan Türkiye'de yeniden silaha sarılıyordu. O günleri yazar Orhan Miroğlu, "Yeni Yüzyıl, Kürtler ve Bağımsızlık" kitabında şöyle anlatıyor:

"Nihayet bu tartışmalar 2004 yılında Kandil'de yaşanan kongrede iyice su yüzüne çıkmış ve kongreden barış kararı, yani bir daha savaşmama kararı çıkacakken, aslında kongre üyeleri bu konuda yüzde 90'lara varan bir mutabakat sağlamışken, bu kongrede savaş kararı alındı."

Peki, 2004 yılında PKK yeniden terör kararını neden aldı? ABD ve Pentagon yetkililerinin etkisi oldu mu? Avukat Mahmut Şakar'ı Kandil'e kimler gönderdi ve PKK kongresine hangi mesajı götürdü? Yarın devam edelim.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın