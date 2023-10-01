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LEVENT TÜZEMEN
Duygusallığa yer yok

Duygusallığa yer yok

01.10.2023, Pazar

GALATASARAY, Ankaragücü'ne kaybetseydi futbolun adaleti büyük haksızlık yapmış olacaktı. Çünkü maç Galatasaray hücum oyuncularıyla kaleci Bahadır arasında geçti. Ankaragücü kalecisi büyü mü yaptı bilmem ama hayatının maçını oynadı. Her türlü şutu kurtardı.
İcardi'nin 4 vuruşunu çıkardı, Tete'ye, Zaha'ya, Kerem'e gol izni vermedi. Ankaragücü'nün kalesinde Bahadır olmasaydı herhalde Galatasaray tarihi bir gol rekoru kırardı...

BOEY YİNE YILDIZDI
Herkes mücadele etti fakat Tete ile Aktürkoğlu etkili olamadı.
Demirbay, oyuna akıl kattı.
Boey yine sahanın yıldızıydı.
Sağ kanatta savunmayla hücum hattı arasında körük gibi çalıştı.
Kaan Ayhan çok iyi oynadı.
Yüksek yeteneği ile adrese teslim paslar attı. Sanchez savunmaya bir liderlik getirdi. Sakin ve akıllı oynadı, topu oyuna sokarken telaş yapmadı ve kritik pozisyonları engelledi. Zaha içeri yaptığı ataklarla rakip defansın dengesini bozdu. Attığı gol ise harikaydı.
Okan hocanın şimdi önünde Manchester maçı var kadro seçiminde asla duygusal davranmamalı tercih edeceği oyuncuları rakibin oyun sistemine göre belirlemeli.
Crystal Palace'nın oynadığı oyun modelini gözden geçirmeli.

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