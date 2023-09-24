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LEVENT TÜZEMEN
Fazla öz güven zarar veriyor

Fazla öz güven zarar veriyor

24.09.2023, Pazar

GALATASARAY insana sırtını koltuğa dayayıp rahat bir maç izlettirmiyor.
Oyuncular aşırı güvenle oynadıkları için bazen gereksiz top kaptırıyor, bazen de final paslarında "Egoist" davranıyor. Öz güven doğru kullanıldığında skor avantajı getiriyor. Ancak öz güven aşırılığa kaçınca Galatasaray gereksiz tehlikeler yaşıyor. Okan Buruk "Öz güven" ile "Kalite"yi dengelerse Galatasaray çok pozisyon bulur, egoizm ortadan kalkar ve rakip kolay pozisyon bulmaz.
Başakşehir'e karşı "Öz güven- Egoizm-Kalite" üçgeninde gidip gelen bir Galatasaray izledim.

USTALIK KOKAN GOL
Örneğin; yüksek kalitedeki Ziyech oyun içinde fazla görünmedi, rakibi fazla kovalamadı ama "Kontrol- Şut" ile ustalık kokan bir gol attı. Icardi hep yakın markajda oynadı. Kazanılan penaltıyı hiçbir riske girmeden kalite bir vuruşla gol yaptı. Tete 11'de başlamalı.
Brezilyalı kanatta top tutuyor, içeri pozisyon alıyor, kolay çalım atıyor, araya kilit pas bırakıyor.
Kerem Aktürkoğlu, çalışkanlığı, hırsı, mücadele gücü ve kazanma coşkusuyla Galatasaray'ın kalbidir. Lucas orta alanı tek başına yönetti, rakibe bastı, top çaldı, estetik çalımlar attığı ve pas hatası yapmadı. Galatasaray uzun aradan sonra savunmada aradığı liderliği Davidson Sanchez ile buldu. Muslera, Galatasaray'ın efsanesidir. Yenilen golde yine hatalı bir çıkış yaptı. Okan Buruk kaptanı ile mutlaka görüşüp gereken uyarıları yapmalıdır.

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