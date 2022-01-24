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LEVENT TÜZEMEN
Böylesini görmedim

Böylesini görmedim

24.01.2022, Pazartesi

BİRÇOK maçta sürpriz sonuçlara tanık oldum.
Son dakikada yenilen ya da atılan golleri gördüm.
Ama hayatımda maçın büyük bölümünü çok iyi oynayan ve mükemmel mücadele eden, ciddi pozisyonlar bulan Galatasaray'ın Trabzonspor'a karşı kaybediş şekline rastlamadım.
Özellikle ilk 45'te Trabzon'a alan bırakmayan, şut izni vermeyen ve top rakipteyken çabuk basan, ikili mücadeleleri kazanan agresif, istekli, panik yapmayan, coşkulu, dikkatli ve yardımlaşmayı üst düzeye taşıyan bir Galatasaray izledik.
Cicaldau'nun penaltı golü dışında başka goller de gelebilirdi.
İkinci yarı Trabzonspor önde baskı yapınca Galatasaray ayağa pas yapıp topla çıkmayı bırakıp gol yememek için anlamsızca geriye yaslandı.
Taylan-Berkan ikilisi Galatasaray tarihinin orta alandaki en verimsiz ve en kötü futbolcuları.
Bu ikilinin kalitesi yok, oyun aklı hiç yok.
Sadece Türk oyuncu oynatma kuralından dolayı forma buluyorlar ve Galatasaray'a yazık oluyor.
G.Saray ilk yarı çok iyiydi
Taylan ile Berkan verimsiz

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