LEVENT TÜZEMEN

AVRUPA'DA 327 milyon euroluk Lazio'yu geride bırakıyorsun, 253 milyon euroluk Marsilya'ya evinde 4 gol atıyorsun ve hiç yenilmiyorsun deplasmanda gol yemiyorsun. Galatasaray olarak 100 milyon Euro değerindeki kadroyla ve alkışlanan oyun planıyla gruptan lider çıkıyorsun.

Konu lig olunca Galatasaray takımı olarak yerlerde sürünüyorsun.

Galatasaray'ı Avrupa'da oyun planı zirveye taşıdı. Kompakt oynamak oyuncuların birçok defosunu önledi. Lige dönünce maske düştü ve bazı oyuncuların kalitesinin olmadığı ortaya çıktı.

Madem Galatasaray "kompakt" oynamayı ezberlemiş Terim'in kazanan oyunda ısrar etmemesi beni şaşırtıyor. Bazı oyuncular herhalde sırf transfer edildiği için oynatılıyor.

Maça gelince; Galatasaray da Başakşehir de temposu yüksek bir mücadele ortaya koydu. İki takım arasında golcüler farkı yarattı.

DIAGNE FIRSAT TEPTİ

HALI sahada bile yapamayacağı rövaşata golünü Okaka attı. Diagne ne yaptı; karşı karşıya kaldığı pozisyonlarda gözü kapalı atacağı iki golü kaçırdı. Terim'in oyuna müdahele etmesi için 65 dakika beklemesi hataydı. 4 oyuncu aynı anda oyuna girdikten sonra Galatasaray daha coşkulu ve güvenli olarak Başakşehir'in üzerine gitti. Final paslarında ve son vuruşlarda Galatasaraylı oyuncular acemice davrandı.

Muhammed'in beraberlik yaptığı kafa vuruşu muhteşemdi.