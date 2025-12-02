LEVENT TÜZEMEN

02 Aralık 2025, Salı
Tek bir hatayla galibiyet kaçtı

02.12.2025, Salı
Galatasaray, Kadıköy'den hem lider olarak döndü hem de ezeli rakibini evinde yenme fırsatını son dakikada kaçırdı. Okan Buruk'un elinde 'kalan sağlar bizimdir' anlayışında bir kadro vardı. Lemina ve golcü Osimhen'in derbiye yetişmesi G.Saray'a psikolojik olarak çok olumlu yansıdı. Özellikle G.Saray ilk yarıda oyunun temposunu kontrol ederken rakibine pozisyon vermedi. Sane'nin vuruşuyla gelen gol, G.Saray'ın Kadıköy'de daha güvenli, yardımlaşması ön planda bir oyun ortaya koymasını sağladı. Osimhen, belki çok fazla etkili değildi ama sürekli hareket halinde olduğu için F.Bahçe defansının çok fazla öne çıkmasını engelledi. Sara bağlantı oyuncusu olurken zaman zaman etkili paslar verdi, İlkay'ın daha rahat hareket etmesini sağladı. Okan Buruk'un, Sanchez'i sağ beke, Lemina'yı stopere koyması belki bir çaresizlikti ancak defansif anlamda G.Saray, başarılı oldu. Barış Alper, Leroy Sane, ikili mücadelelerde Semedo-Brown ikilisini hayli yıprattı. Torreira, orta sahada ahtapot gibi mücadele ederken F.Bahçe'nin ataklarını orta alanda durdurma adına çok başarılıydı. Yedeklerin olmadığı bir sol bekte görev yapan Kazımcan, çok fazla darbe almasına rağmen görevini başarıyla yaptı, basit oynadığında etkiliydi. Buruk, derbiye belli ki özel olarak hazırlanmış. Maçı kulübeden 12. adam gibi yönetti. Top G.Saray'a geçtiğinde oyuncularını nereye pas yapacakları konusunda sürekli uyardı. Duran'ın golünde G.Saray defansı ilk hatasını yaptı. Hakem Yasin Kol, ilk yarıda başarılıydı ama ikinci yarı oyunun kontrolünü elinden kaçırdı.
