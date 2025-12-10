LEVENT TÜZEMEN

10 Aralık 2025, Çarşamba
- Günde 8.000 adım mı, 7 saat uyku mu? Yeni araştırma kuralları değiştirdi
- Anlık altın fiyatları: 10 Aralık gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam, ata…
- Emekliye 4'lü zam formülü: SSK, BAĞ-KUR, EYT'liye en düşük 19.243 TL! İşte maaş tablosu
- The Game Awards 2025 ne zaman başlayacak? Yayın saati ve adaylar...
- Donuyoruz! 7 ilde kar başladı, Meteoroloji’den kritik uyarı: Şiddetli yağmur, don...
- 10-11 Aralık okullarda kar tatili var mı? Valilik son dakika: Hakkari, Van...
- Sığmıyor derdine son! Evinizin en küçük odası bile genişleyecek: İşte o dekorasyon sırları
- Mandalinaların ömrünü uzatan sır! O detayı kimse bilmiyor: Hemen uygulayın
- Oyuncu Murat Cemcir hastaneden taburcu oldu! İşte tüm detaylar
- Resmen tescillendi! Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu: Türkiye ilk 10’da
- ŞOK 10-16 Aralık indirim listesi açıklandı! Aktüel ürünler ve yeni kampanyalar
- Dişçiye gitmeyi erteleten tek şey o ses mi? İşte korkunuzun bilimsel kanıtı