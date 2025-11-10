LEVENT TÜZEMEN

10 Kasım 2025, Pazartesi
Okan Buruk'un İcardi fantezisi G.Saray'ın yenilmezliğini kaybetmesine neden oldu. Bunun adı intihar. Geçen sezon Avrupa'daki G.Saray-Tottenham maçından bu yana hiçbir maça Okan Buruk, İcardi-Osimhen ikilisi ile çıkmadı. Kocaeli maçında bu ikiliyi oynatma fikri Okan hocada nasıl oluştu? İcardi maç boyu sıfır çekerken önde baskı yapmadığı gibi yüksek toplara bile sıçramadı, forması terlemedi hatta çamurlanmadı. Selçuk İnan, G.Saray'ı çok iyi analiz etmiş olacak ki geniş alan bırakmadı, hızlı ataklarda G.Saray'ı hep tehdit etti. İcardi'nin oynaması Osimhen'in de dengesini bozdu. Sezon başından bu yana Liverpool, Bodo ve Ajax maçlarında G.Saray, hep tek forvet ve genelde de Osimhen ile oynadı. Okan hoca bu hataya rağmen ikinci yarı nedense İcardi'yi çıkarıp tek forvete dönmeyi düşünmedi. G.Saray'ın etkisiz oynamasını sağladı. Torreira'ya çok yük bindi ve Uruguaylı oyuncunun sakatlanmasına neden oldu. Oysa Sara bağlantı oyuncusu olarak Osimhen arkasında görev yapsa kanatlara pas atılır, Barış ve Sane top almak için çok fazla geriye gelmezlerdi. Agyei'nin attığı golde önce Abdül- kerim sonra kaleci Uğurcan hatalıydı. Büyük takım kalecisi kapattığı köşeden gol yemez. Bu yenilgi doğrudan Okan hocaya yazar, milli maç arası gelmeseydi Kocaeli'de alınan yenilgi travma yaratırdı. Dilerim Okan hoca takımı toparlar ve çift forvet oynatma inadından vazgeçer.
