LEVENT TÜZEMEN

Futbola başladığı ve uzun yıllar formasını giydiği Altay'ı Süper Lig'e taşıyan Mustafa Denizli, tarifi imkansız bir mutluluk yaşadığını söyledi. İşte deneyimli hocanın sözleri: "18 yıl top oynadığım Altay'ı 18 yıl sonra lige çıkarmak bir tesadüf müdür? Bence Allah'ın bir lütfu. Ayrıldıktan sonra fiziksel olarak Altay'da yoktum ama ruhumdan bir dakika olsun bu kulübü çıkarmadım. Çıkaramazdım da… 1Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta şampiyonluklar kazandım.. Maçın ardından 3 binin üzerinde mesaj geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan telefonla arayıp kutladı. Hayatımla ilgili bir belgesel çekiliyor. Altay bu belgeselin başlangıç noktasıydı. Bu şampiyonluk ise belgeseli taçlandıracak.. Takımın yaş ortalaması 36. Bütçe oluşturabilirsek ve anlaşabilirsek,