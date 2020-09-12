LEVENT TÜZEMEN

G.Saray köstebeği bulmalı!

G.Saray'da menajerlere ödenen ücretlerle ilgili iddialar ortaya atıldı. Ne diyorsunuz bu konu hakkında?

G.SARAY'DA Omar ve Emre Kılınç transferleriyle ilgili belgeler ortada uçuşuyor. Yapılan algı operasyonuna göre menajerlere ödenen paraların yüksek olduğu söyleniyor. Hatta 'Bir yolsuzluk mu var' iddiası konuşuluyor. G.Saray yönetimi ile görüştüm, belgelerdeki ödemeleri doğruladılar. İki oyuncuyu da bonservis bedeli ödemeden aldıklarını söylediler. Futbolcuların da imza paralarının menajerler adına hesaba yatırılmak istendiğini vurguladılar. Bu bilgi beni kesmedi, tanıdığım birçok menajer ile de konuştum, birçok kulübün bonservis bedeli ödemediği oyuncularla ilgili bu uygulamaları yaptıklarını öğrendim. G.Saray yönetimi, menajerlere ödenen paraları gizlememiş ki… Naylon bir sözleşme yok ki… Burada sorun bu belgelerin kimler tarafından sızdırıldığıdır. Federasyonda bu sözleşmeyi bilen tam 22 kişi var. Bu kişiler, lisans sicil kurulunda, bölge müdürlüğünde ve federasyon yönetiminde bulunuyor. Bence G.Saray yönetimi bu köstebeği ortaya çıkarmalı ve mahkemeye başvurmalıdır.



Gaziantep maçı kolay olmayacak

Galatasaray sezona Gaziantep maçıyla başlıyor. Takım yeni sezona hazır mı?

G.SARAY dahil 4 Büyükler henüz ideal kadrolarını yakalayamadı. 5 Ekim'de transferin bittiğini düşünürsek oyuncu alımları sürecektir. G.Saray'ı Hatay maçının ilk yarısında beğendim. Ama takım hâlâ yüksek tempoda değil. Maç takvimine girdikten sonra gerçek G.Saray'ı göreceğim. Sezona galibiyetle başlamak önemlidir. Ancak Gaziantep pandemi döneminin flaş takımıydı. Kadroyu koruduğu gibi güçlendirdi. Ayrıca seyircisiz maç dezavantajını da göz ardı etmemek gerek.



Başkan Mustafa Cengiz Arda'yı çok beğenmiş

Arda Turan hem idman performansı hem de hazırlık maçlarındaki görüntüsüyle göze girdi. Sizce eski günlerine döner mi?

ARDA Turan'ı futbolu özlemiş olarak gördüm. A.Madrid'deki fit halini yakalamış. 33 yaşında olmasına rağmen Hatay maçında müthiş bir performans gösterdi. Savunmaya yardıma geldi, orta sahada top kazandı, arkadaşlarını hücuma çıkardı, attığı gol kalitesinin bir ürünüydü. Terim bence Arda'yı sol tarafta değil, forvet arkasında Belhanda'nın yerine kullanmalı. Çünkü Arda kuvvetli ve yere sağlam basan bir oyuncu. Falcao ile önlü arkalı oynadıklarında yapacakları duvar paslarıyla G.Saray'a hücum zenginliği kazandırırlar. Arda Turan'ı Başkan Mustafa Cengiz de çok beğenmiş. Arda G.Saray'ın saha içi lideri olacaktır.

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