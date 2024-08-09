İSKENDER GÜNEN

Sahaya çıkan 11’de sorunlar vardı

Trabzonspor'un sahaya çıkardığı 11'de geçen yıldan 6 farklı oyuncu var. Bu da doğaldır ki, henüz takım olma yolunda sorunları beraberinde getirecektir. Ama bir başka gerçek var ki, sahaya çıkardığınız 11'de sorunları göz ardı edemeyiz. Çünkü orta alanda Lundstram, Mendy ve önde Ozan.... Bu 3 oyuncu da aynı özellikte. Cihan ise yetenekli bir isim ancak sol kenarda katkısı hiç yok. Eğer ilk 11'de sol kenarda Trezeguet ile oyun başlangıcı olsa ve Cihan, Ozan'ın bulunduğu yerde görev alsa, önde çok daha üretken yapı çıkabilir diye düşünüyorum. Rapid Wien, oyunu kontrol eden, tempoyu istediği gibi ayarlayan ve de saha içi yardımlaşması üst düzeyde bir takım. Eğer özellikle maçın ilk yarısında final paslarını çok daha iyi yapabilseler farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi.

sonuç ortaya çıkabilirdi. Trabzonspor'da atak girişimlerinin odak noktası Visca ve oyundan çıktığı ana kadar da orta alanda hiçbir katkı alamayan Draguş performans olarak öne çıkan isimler oldu.

Görünen o ki sonuçtan bağımsız söylemek gerekirse ortaya konulan oyunda sorunlar var. Her geçen gün sorunların çözümlenmesi ve de yeni gelen oyuncuların birlikte oynama alışkanlıkları beraberinde bir uyumu getirmek zorunda.

Başarı için istikrarlı bir yapının oluşabilmesi olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Geçen yıla göre birçok transferin gerçekleştirildiği bir takım. Fakat hâlâ orta alanda geçmişteki Bakasetas türü bir oyuncu eksikliği var. Ayrıca duran toptan gelen golü düşündüğümüzde savunmanın yerleşme hatası ortaya çıkıyor. Uğurcan'ın iki kritik pozisyondaki kurtarışını da unutmayalım.

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