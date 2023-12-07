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İSKENDER GÜNEN
İki bek de iyi değildi

İki bek de iyi değildi

07.12.2023, Perşembe
Trabzonspor'un ligdeki konumunu düşündüğümüzde Avrupa kupalarına katılabilmek adına Türkiye Kupası'nın önemi ortaya çıkıyor. Bordo-mavililer sahasında golü erken buldu. Fountas'la gelen golden sonra herkesin düşüncesi, maçın Trabzonspor adına rahat geçeceği yönündeydi. Ama beklentilerin dışında bir oyun oldu. Çorum, kendi savunmasından 1-2 pozisyon dışında rahat çıktı ve Trabzonspor'un saha kenarında atak girişimlerinde bulundu. Bunun sonucunda ise Ahmet İlhan'ın getirdiği topla beraberliği yakaladılar. Yenilen golde Trabzonspor savunmasının yerleşme hatası büyüktü. Geçen sezondan beri çözülemeyen sorun, iki kenar bekin yetersizliği. Mehmet Can ve Eren'in ofansif katkıları yok denecek kadar az. Bir de oyunun savunma tarafında da gerekli yeterlilikte değiller. Önde ise Enis her zaman Trabzonspor'un yararlanabileceği bir isim. Golden başka ceza sahası içerisinde kenardan gelen her topla buluşmasını bildi. Bakasetas'ın kazandırdığı golde ise payı büyüktü. Dünkü maçta rakibin gücü, Trabzonspor'la aynı seviyede olmamasına rağmen hücumda üretken bir yapı yine gerçekleşemedi. Bunun en önemli nedeni ise kenar ataklarının istenilen düzeyde yapılamaması ve orta alanda Bakasetas'tan başka hücuma destek veren oyuncunun bulunmayışı. Önde çoğalmayı gerçekleştiremediğinizde rakibin gücü ne olursa olsun, üretken bir yapıya dönüşme şansınız yok. Her ne kadar ortaya konulan oyun sorunlarla dolu olsa bile, önemli olan turu geçmekti.
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