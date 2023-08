İSKENDER GÜNEN

Bjelica sorunu anlamamış!

Sorunlarla dolu bir oyun… Önce teknik adam Bjelica'nın sahaya çıkardığı bir 11 var ki anlaşılır gibi değil. Çünkü geçen sezondan beri hücumda pozisyon üretmek de önemli yetersizlikleri olan bir Trabzonspor var. Peki Visca gibi sağ kenarda hücumda size katkı verebilecek bir oyuncunun sol kenarda ne işi var? Abdülkadir Ömür şu an kadroda sonucu değiştirebilecek yetenekte bir isim ama ilk 11'de yok. Maç başladıktan sonra gördük ki rakip Rizespor, Trabzonspor'un en yumuşak karnı sağ kenardan atak girişimleri yaptı. Larsen geçen sezondan beri oynadığı her maçta bu yerin oyuncusu olmadığını göstermesine rağmen hâlâ şans veriliyor! Yenilen gollerde Larsen'in hataları öne çıktı. Orta alanda ise bir Kourbelis var ki oyunda kaldığı sürece hep pas hataları öne çıktı ve top rakibe geçtiğinde bulunması gereken yerde kendisini göremedik. Doğucan ve Dorukhan gibi 2 oyuncunuzu neden bıraktınız? İlk yarı bitiminde rakibin attığı 2 gol ve direkten dönen bir topu var. Trabzonspor'un ise Bakasetas'ın kafa vuruşuyla gelen pozisyondan başka pozisyon yok! Teknik adam hâlâ sorunu çözebilmiş değil. Bu takımın orta alanda 2 yönlü oynayabilecek bir oyuncuya gereksinimi var. Her şey Bakasetas'tan beklendiği için pozisyon üretmede sorunlarla karşılaşmanız doğal. Yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra ise ortaya konan oyun, bir takım olgusu içerisinde kesinlikle değil. Herkes kendine göre bir şeyler yapmaya çalıştı. Sorun sadece kadroya katacağınız transferler değil önemli olan elinizdeki kadroya göre bir sistemi oluşturmak ve takım olgusu içerisinde sahada yer almak gerisi lafügüzaf.

