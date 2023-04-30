İSKENDER GÜNEN

Değişim için zaman gerekli

Geçen haftadan değişik bir 11 sahaya çıktı. Doğucan ve Bardhi sağ kenarda, Trezeguet solda ve Umut Bozok, Maxi Gomez'in yerinde. Geldiği günden beri takıma büyük katkı veren Markovic ise nedense kulübede! Herhalde teknik adam, diğer oyuncuların da performansını görmek istiyor. Maça iyi başlangıç yapan taraf Trabzonspor'du. Hamsik ile öne geçtikten sonra Konyaspor'un çok adamla gelerek riskleri aldığı anlar var. Bu bölümde ikinci golü bulabilecek pozisyonlar elde etti. Fakat önde final pası yetersizliği ikinci golü getirmedi.

Orta alanda Hamsik ilk yarıda Trabzonspor adına en fazla katkı yapan isim. Attığı golden başka iki mükemmel pası var ki bu pasları gördükten sonra neden böylesi üst düzey oyuncu sezon başından beri küstürüldü. Maçta Trabzonspor'un yumuşak karnı sağ kenar yani Doğucan ve Bardhi'nin olduğu bölgeydi. Konyaspor'un bütün atak girişimleri Moreno ve Guilherme ile gerçekleşti. Yenilen iki golün de başlangıç noktası Trabzonspor'un sağ tarafıydı. İlk yarı bu bölgenin yetersizliği nedense görülmedi ve ikinci yarı değişiklik gerçekleşmedi. Maçın kırılma anı ise Bakasetas'ın büyük bir sorumsuzluk örneği göstererek hiç gereği yokken rakibe yaptığı sert hareketten sonra çıkan kırmızı karttı. Sezon başından beri bana göre en önemli eksik, önde sırtı kaleye dönük oynamasını bilen oyuncudan yoksunluk (Nwakaeme ve Cornelius gibi).

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