İSKENDER GÜNEN

Bu takımla hocanın işi zor!

Sezon başından beri sorun; dış sahalardaki maçlar... Hangi teknik adam gelirse gelsin bu sorunu bir anda çözme şansınız yok. Dün Sivas'ta bu gerçeği bir kez daha gördük. Sorunların başında, bordo-mavililerin geçen yılki başarıya götüren ve şampiyonluğa ulaştıran takım olma bilincinden yoksun kalması geliyor. Teknik adam değişimleri yaşansa da bazı gerçekler var ki bir anda bunları değiştirme şansınız yok. İstikrarlı sonuçlar alabilmeniz için mutlaka takım olma ve birlikte oynama düşüncenizi öne sürmek zorundasınız. Dün görünen o ki yeni gelen Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'nın işi bir hayli zor. Çünkü Lazar Markovic ile 1-0 öne geçtiğiniz an ve ondan sonraki süreçler sorunlarla dolu. Her ne kadar futbol kolektif bir oyun olsa da özellikle 3. bölgede bireysel becerili oyunculara büyük ihtiyaç vardır. Maçın kırılma noktalarının başında Sivassporlu Max Gradel geliyor. Aldığı her topu mükemmel kullandı ve Sivasspor'un saha kenarından geliştirdiği her atakta başrol oyuncusuydu. Sonuçta her ne kadar 10 kişi kalsanız da mücadele gücünden yoksun bir yapı ortaya koymak bana göre büyük bir hayal kırıklığı. Çünkü ligde bulunduğunuz durum ne olursa olsun daha dirençli bir takım olmak bana göre doğru bir tercih olabilirdi. Kimse kusura bakmasın, kabullenmek bu takımın genlerinde yok. Bordo-mavili oyuncuların, sahada Trabzonspor kimliğiyle ter döktüklerinin farkına varmaları gerekiyor.

