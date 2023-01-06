İSKENDER GÜNEN

Trezeguet ve Baka taşıdı!

Karagümrük maçında alınan 4-1'lik yenilgiden sonra mutlak kazanılması gereken bir maçtı. Skor ve alınan 3 puan, moral kondisyonunu yükseltme açısından önemliydi. Ama farklı skora rağmen sorunları göz ardı etme şansınız yok. Giresunspor maç başlangıcı olarak; oyunu kendi sahasında çok adamla kabul etti ve rakipten kaptığı toplarla Serginho'yu odak noktası gördü. Ancak Serginho'nun sakatlanması Giresunspor için büyük bir dezavantaj oldu. Final pası yetersizliği nedeniyle istenilen gol pozisyonları üretemediler. Trabzonspor ise topa daha fazla sahip olan taraf olmasına rağmen temposu düşüktü. Trezeguet ve Bakasetas'tan başka risk almaya çalışan oyuncu olmadı. Kapanan takımlara karşı kenarlardan geliştireceğiniz ataklardan başka dribbling özelliği olan isimlere ihtiyaç duyuluyor. Larsen ve Eren ofansif anlamda katkı vermekten çok uzaktı. Orta alanda Abdülkadir, rakibin üstüne gitmesi gereken pozisyonlarda yana ve geriye oynama yanlışlığına düştü. Trabzonspor, duran topla birlikte rakibin kendi kalesine attığı golden başka pozisyon üretemedi. İkinci gol yine duran top kaynaklıydı.

Giresunspor'un 2-0'dan sonra direnci düştü. Trabzonspor oyuncu değişiklikleri sonucu Djaniny'nin pasında Doğucan ile üçüncü golü buldu. Yukarıda da belirttiğim gibi farklı bir skor ve alınan galibiyetin dışında bordo-mavililerin; üçüncü bölgede bir türlü istediği pozisyonu üretememe problemi sezon başından beri devam ediyor. Orta alanda da Marek Hamsik gibi lider bir oyuncuya gereksinimin fazla olduğunu düşünüyorum.

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