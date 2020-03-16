İSKENDER GÜNEN

Trabzon’un kaderiyle oynandı

Şampiyonluk mücadelesi veren iki takım, sonuç birer puan. Önce bir gerçeği belirtmem gerekiyor, maçta 2 puanı kaybeden taraf Trabzonspor... Başakşehir ise kazançlı. Eğer maç seyircili olsa taraftarıyla bütünleştiğinde çok daha farklı sonuçlar alan Trabzonspor, bu maçtan da 3 puanı rahatlıkla alabilirdi.

Hüseyin Çimşir'in sahaya çıkardığı 11 ve de oyun anlayışı doğru. Abdulkadir Parmak yine orta sahada. Abdülkadir Ömür sağda. Nwakaeme, Sörloth'un arkasında, Ekuban ise solda. Ekuban'ı solda değerlendirmesi Başakşehir'in en güçlü tarafı olan sağ kenarı etkisiz kılmak içindi. Böylesi bir oyun kurgusu içinde ilk yarı oyunda uzun süre Trabzonspor'un rakip alanda göründüğü, özellikle sağ kenardan geliştirdiği ataklar var. Bir de Başakşehir'in çok adamla olduğu merkezden geliştirilen ataklarda ceza alanı içinde topla buluşmalarına rağmen final pası yetersizliği yüzünden sonucu değiştiremediler.

32. dakikada Skrtel'in, Nwakaemeye ceza alanı içinde yaptığı hareket net penaltı. Ama ne yazık ki ne hakem ne de VAR harekete penaltı diyemiyor. Bir takımın kaderiyle böyle oynanmamalı.

İkinci yarı ise Ekuban sağ önde, Nwakaeme solda, Abdülkadir Ömür ise Sörloth'a yakın. Ve de sorunlar baş göstermeye başladı. İlk yarıya göre Başakşehir sağ kenarı daha etkili kullanmaya başladı. Çünkü Nwakaeme'nin defansif anlayışı gerekli yeterlilikte değil. Sağ kenardan gelişen atak, savuma oyuncularının yerleşme hatası ve Demba Ba, Başakşehir'i öne geçirdi. Golden sonra da Trabzon'un yoğun bir baskı kurduğu üst üste kazanılan kornerlerden birinde Skrtel'in kendi kalesine attığı golle beraberlik geldi. 1-1'den sonra ise Trabzonspor adına A.Ömür'ün sakatlanması bana göre büyük bir şanssızlıktı. A.Ömür, tempoyu artıran ve de dripling özelliğiyle rakibi eksilten bir oyuncu. Sonuçta beraberlik Trabzonspor için şampiyonluk yolunda kayıp.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın