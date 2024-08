İPEK PAKSOY

Hepimizin bir sırt çantası var; dolup taşan, ağırlaşan, bazen dikişleri atan. Geçmişimiz...

Kimi anılar, hafif bir yaz esintisi gibi gelir, içimizi ferahlatır;

kimisi ise, üzerimize çöken kara bulutlar gibi ağır ve kasvetli…

Her anıyı, her deneyimi, hatta küçük kırgınlıkları bile bu çantaya koyuyoruz, sanki lazım olacaklarmış gibi. Aslında, o çanta bizim hikâyemiz. Her biri, bugün kim olduğumuzu anlatan küçük ipuçları…

Kimi zaman fark ederiz ki bu çanta, bizi kamburlaştırıyor. Adım atmakta zorlanıyor, ilerlemek isterken bir türlü yerimizden kıpırdayamıyoruz.

Geçmişin yükleri,

hatalarımız,

pişmanlıklarımız...

Hepsi birer taş gibi sırtımıza biniyor.

Ama geçmişin yükleri her zaman kötü değil. O çantada,

büyüdüğümüz anlar,

öğrendiğimiz dersler,

bizi biz yapan değerler de var.

Belki de mesele,

bu çantanın içinde ne olduğunu keşfetmek ve onu gerektiği gibi düzenlemek.

Taşınması gerekenleri taşımak, bırakılması gerekenleri bırakmak...

Peki, çantamızı ne kadar hafifletebiliyoruz?

Geçmişi değiştirmek mümkün değil, ama onu nasıl taşıdığımızı değiştirebiliriz. Belki de önemli olan, geçmişi bir yük değil, bir rehber olarak görmek.

Her tökezleme, her yara izi, bugünümüzü şekillendiren bir harita gibi...

Önemli olan, geçmişin bizi tanımlamasına izin vermemek.

Geçmişi anlamak, ondan ders almak ve onunla barışmak. Hayatın en güzel yanı, her yeni günle yeni bir sayfa açma şansımızın olması. Geçmiş, o sayfaların arka planını oluştursa da, yeni hikayeler yazmak bizim elimizde.

Bugün benim doğum günüm ve belki de her yıl olduğu gibi, geçmişle yüzleşme vakti. Bugün, sırt çantamın içini gözden geçiriyorum.

Geçmişteki hatalarımı bağışlıyor, derslerimi yanımda tutuyor ve gereksiz yükleri geride bırakıyorum. Bugün kendime bir hediye veriyorum: Geçmişi affetmenin ve kendimi yeniden kucaklamanın hafifliği. Yeni yaşımda, daha hafif ve daha güçlü adımlarla yola devam etmeyi diliyorum. Çünkü hayat, geçmişin ağırlığıyla değil, geleceğin umutlarıyla yaşanır.

Doğum günüm kutlu olsun;

yeni başlangıçlara,

yeni umutlara

ve daha hafif bir sırt çantasına!