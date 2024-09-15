İPEK PAKSOY

Hayatta bazen insan, kendini hiç beklemediği bir yerde bulur. Bildiğin, alıştığın, ait hissettiğin her şey bir anda değişir ve sen, ne zaman böyle bir noktaya geldiğini bile anlamadan, eskiye dönmenin mümkün olmadığını fark edersin. Peki, o zaman ne yapmalı? Eskiye tutunmak mı, yoksa cesurca yeni bir başlangıç yapmayı denemek mi?

Çoğu zaman bir yere ait olmak, bize güven verir. Alıştığımız insanlarla çevrili olmak, bilinen sokaklarda yürümek, tanıdık yüzlerle karşılaşmak... Bu, bir çeşit huzur demek. Ancak hayat garip bir şekilde değişimlerle dolu. O hep ait olduğun yer, bir gün sana yabancı gelir. Eskiden seni mutlu eden şeyler, artık anlamsızlaşır. İşte o an, belki de farkına varmamız gereken bir şey var: Belki de o yer, o insanlar, o alışkanlıklar bizi artık eskisi gibi tanımlamıyor. Artık başka bir yere, başka bir şeye yönelmenin zamanı gelmiştir.

Yeni başlangıçlar yapmaktan neden korkarız?

Bilinmezlik, hepimizin içinde bir endişe yaratır. İnsan, tanıdığını bırakıp bilmediğine adım atmak istemez. Ama bir düşünelim... Hayatımızdaki en güzel anlar, en heyecan verici maceralar genellikle bu bilinmezliklerden doğmadı mı? İlk defa bir yolculuğa çıkmak, yeni bir şehirde ilk gününü geçirmek, yeni bir arkadaş edinmek... Bu tür yenilikler, hayatımıza renk katan deneyimler değil mi?

Bir yere ait olmadığını fark etmek, bir kayıp gibi görünebilir. Ama aslında bu, yeni bir keşif için fırsat olabilir. Kendi içimizde, yıllardır keşfetmediğimiz yönlerimizi bulmak, hayatımıza yeni bir sayfa açmak demek. Yeni başlangıçlar yapma cesareti, aslında kendimize olan inancımızın kanıtı. Belki de en çok ihtiyaç duyduğumuz şey, alışkanlıklarımızı bir kenara bırakıp, bilinmeze doğru atacağımız adımlar…

İnsan, her zaman aynı kalamaz. Hep aynı çevrede, aynı düşüncelerle, aynı alışkanlıklarla yaşamak, bir süre sonra bizi sınırlar. Oysa değişim, bize yeni kapılar açar. Belki de hiç düşünmediğimiz yerlerde kendimize yeni bir aitlik buluruz. Ama bunun olabilmesi için, eskiye sıkı sıkıya tutunmaktan vazgeçmemiz gerek.

Yeni başlangıçlar yapmanın bir diğer güzel yanı, her şeyi sıfırdan inşa etme şansı. Eskiden yaptığımız hataları tekrarlamamak, öğrendiklerimizi yeni bir zemine oturtmak, daha güçlü bir versiyonumuzla yeniden doğmak... Bu, büyük bir fırsat. Ve her fırsat, bir cesaret gerektirir. Korkularımızı, endişelerimizi bir kenara bırakıp, sadece "Denemek istiyorum" demek bile bazen yeterli.