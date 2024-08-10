İPEK PAKSOY

Hız treni gibi ilerleyen modern bir dünyada yaşamak hangimiz için zor değil ki? Gelişen hızlı teknoloji, internet ve dijital medyanın yaygınlaşmasıyla yaşanan büyük değişimler hayatımızı çevrelemiş durumda. İletişim, iş yapma hatta alışveriş alışkanlıklarımız bile değişti artık. Hızla değişen hayat alışkanlıklarımız, bizi sürekli olarak bu yeni düzene uyum sağlamaya zorluyor ve bazen bu hızın içinde kayboluyoruz. Özellikle iş hayatında artan rekabet, yenilik yapma çoğu zaman biz çalışanların baskı altında hissetmesine neden oluyor.

Sürekli olarak değişen trendler, akımlar, yaşam biçimimizi dahi etkiliyor. İşte bu hız treninin içinde sakin kalmak, akışta olmak ve en önemlisi iç huzuru bulmak bazen çok zor olabiliyor. Hadi itiraf edelim, sosyal medyanın etkisiyle de zaman zaman kendimizi diğer insanlarla karşılaştırıyor ve hayatımızı, benliğimizi gözden geçirme ihtiyacı hissediyoruz. Ve tabii ki daha çok stres, daha çok kaygı ile iç huzura kavuşmamız zorlaşıyor.

Peki ne yapacağız? Modern dünyayı değiştirmek neredeyse imkansız. Kaygı ve stresle yaşamak da huzursuz bir yaşam demek. Bu devrana ayak uydurarak iç huzuru bulmak mümkün mü peki? Cevabım evet mümkün!

Nasıl mı?

Mindfulness ve Meditasyonla.

Bazılarımız bunu ilk kez duyuyor olabilir. Meditasyona hakimiz ama mindfulness biraz yabancı çoğumuza. Nedir bu mindfulness? Mindfulness, bilinçli farkındalık anlamına geliyor. Anı yargılamadan, her anı fark ederek yaşama pratiği de diyebiliriz. Geçmişte yaşadıklarımızın pişmanlığı, geleceğin endişelerini düşünmek yerine "an"da yaşadıklarımıza odaklanmamız gerektiğini söylüyor. Böylelikle günlük yaşamda farkındalık içinde kalmamızı ve huzurlu olmamızı sağlıyor.

Meditasyon ise hepimizin de bildiği gibi zihni sakinleştirmek ve odaklanmak için kullanılan bir yöntem. Düzenli meditasyon yapmak, ruhsal ve fiziksel sağlığımıza fayda sağlar ve stresi, kaygıyı azaltarak yaşam kalitemizi artırır.

Mindfulness ve meditasyonu hayatımıza nasıl dahil edeceğiz peki?



Öncelikle bir sabah rutini oluşturun. Güne başlamadan, sadece 5 dakika meditasyon yapmayı deneyin. Rahat bir yerde oturarak, gözlerinizi kapatarak nefes alış verişinize odaklanın. Basit ve kolay olan bu uygulama gün boyunca sizin sakin kalmanıza yardımcı olacak.



Yeme farkındalığınızı artırın. Yemek yerken acele etmeyin, yediğiniz her lokmanın tadını almaya odaklanın, bu hem yemekten keyif almanızı hem de sindiriminizi kolaylaştıracak.

Doğada daha çok zaman geçirin. Yürüyüş sırasında, çevrenizdeki her şeye odaklanın, seslere, kokulara… Rüzgarın sesini duyun, teninize dokunuşunu hissedin. Doğa, huzurlu ortamıyla rahatlamanıza ve farkındalığınızı artırmanıza yardımcı olacak.

Gün içinde bilgisayar ve telefonla aranıza mesafeler koyun. Gözlerinizi kapatarak, derin nefesler alın. Bu kısa molalar; zihninizi rahatlatmaya, stresinizi azaltmaya ve enerjinizi yükseltmenize fayda sağlayacak.

Ve tabii ki günü başladığınız gibi yine kısa bir meditasyonla kapatın. Uykuya dalmadan önce yapacağınız meditasyon zihninizi boşaltmaya, bedeninizi rahatlatmaya ve gün içinde üzerinize çektiğiniz negatif enerjiden kurtulmanızı sağlayacak.

Anlayacağınız mindfulness ve meditasyon, modern çağın getirdiği yoğun stres ve kaygıya karşı güçlü bir silah. Hem basit hem de kısa zaman içinde hayatınıza entegre edeceğiniz bu araçlar yaşam kalitenizi ve iç huzurunuzu artıracak. Yani sevgili Siddhartha Gautama'nın da dediği gibi "Geçmiş geçti, gelecek ise belirsiz. Sadece şu an senin."