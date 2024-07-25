İPEK PAKSOY

Geçtiğimiz günlerde herkesin dilinde olan bir konu vardı: mavi ekran. Evet, o meşhur mavi ekran. Bilgisayarlarımızın bizi bazen sinir krizine sokan, bazen de sadece şaşkınlıkla bakakaldığımız o an. İzlediniz mi bilmiyorum ama ben dijital platformda yayınlanan "Dünyayı Ardında Bırak" filmini izledikten sonra, teknolojiyle olan ilişkimize ve mavi ekranların gelecekte yaratabileceği sorunlara farklı bir gözle bakmaya başladım.

TEKNOLOJİNİN ÇÖKÜŞÜ VE İNSANLIĞIN SAVUNMASIZLIĞI

Filmde, modern hayatın merkezinde yer alan teknoloji bir anda çöküyor. Elektrikler kesiliyor, iletişim kanalları susuyor ve insanlar, bir zamanlar güvendikleri tüm cihazların anlamsız hale geldiği bir dünyada yapayalnız kalıyor. Bu senaryo, mavi ekranların sadece küçük bir hatadan ibaret olmadığını, aslında daha büyük ve derin sorunların habercisi olabileceğini gözler önüne seriyor.

PEKİ YA BİR GÜN GERÇEKTEN TÜM TEKNOLOJİ ÇÖKERSE?

"Dünyayı Ardında Bırak" filmi bize, teknolojinin sadece bir araç olduğunu ve asıl gücün bizde olduğunu hatırlatıyor. Ancak, filmdeki gibi bir senaryonun ihtimaller dahilinde olabileceğini düşünmek ürkütücü değil mi? Bir gün aniden tüm teknoloji çökerse, elektrik kesilir, internet bağlantısı kaybolur ve tüm dijital cihazlar anlamsız hale gelirse... Ne yaparız?

Üçüncü Dünya Savaşı'nın siber ayağının provası mıydı bu mavi ekranlar? Günümüzde siber saldırıların ve dijital sabotajların artması, gelecekte daha büyük felaketlerin habercisi olabilir mi? Tüm bu sorular, sadece bilim kurgu filmlerinin değil, yakın zamanda yaşanan CrowdStrike sorunu ile artık günümüzün de önemli bir tartışma konusu...

Teknolojisiz Bir Dünya: Hazır mıyız?

Elektriksiz, internetsiz, bağlantısız bir dünyada hayatta kalabilecek miyiz? Film, bu ürkütücü soruları bize soruyor ve ben filmden sonra teknolojiyle bu kadar iç içe geçmişken, onsuz bir hayatı yeniden nasıl kurarız? Diye düşünmekten kendimi alıkoyamıyorum. Kendi kendimize yetebilme becerilerimiz ne durumda? Modern hayatın kolaylıklarına alışmış bizler, bu tür bir dijital kıyamete hazır mıyız? Soru çok ama bu soruların cevapları maalesef ben de yok... Ve açıkçası gelecekte, bu aksaklıklarla daha az mı yoksa çok mu karşılaşırız bilmiyorum ama karşılaştığımızda eskisinden daha güçlü ve donanımlı olmayı umuyorum.