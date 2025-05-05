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Hıdırellez duası ve anlamı | Hıdırellez duası nedir, ne zaman okunur?

Hıdırellez, Türk kültüründe baharın gelişiyle birlikte bolluk, bereket ve dileklerin simgesi olarak kutlanan en eski mevsimsel bayramlardan biridir. Anadolu’nun dört bir yanında farklı ritüellerle yaşatılan bu gelenekte 5-6 Mayıs gecesi dualar edilir, dilekler tutulur. Kimi bölgelerde gül dallarına kırmızı kurdeleyle dilekler bağlanırken, kimileri dileklerini küçük kağıtlara yazıp suya bırakır. Peki Hıdırellez duası ne zaman ve nasıl okunur?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.05.2025 21:36
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Hıdırellez duası ve anlamı | Hıdırellez duası nedir, ne zaman okunur?

Hıdırellez her yıl 5 Mayıs gecesi başlayan ve 6 Mayıs günü kutlanan, Türk kültüründe derin bir yer edinmiş, bereket ve dileklerin simgesi olan bir bayramdır. Hızır Aleyhisselam ile İlyas Aleyhisselam'ın buluştukları gün olarak kabul edilen bu özel zaman dilimi, geçmişten günümüze birçok gelenek ve inancı beraberinde getirir.

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Hıdırellez Duası: Kutlamaların Başlangıcı

Hıdırellez'in en önemli anlarından biri de Hıdırellez duasının okunmasıdır. Her yıl, 5 Mayıs gecesi saat 00.00 itibariyle Hıdırellez şenlikleri başlar ve bu kutlamalar Hıdırellez duası okunarak taçlanır. Hıdırellez duası, insanların dileklerini kabul etmek, bereketin artması ve sağlıklı bir yıl geçirmek için okunan, özellikle bu geceye özel bir dua olarak kabul edilir. Bu dua aynı zamanda toplumda bir araya gelme birlik ve beraberliği pekiştirme amacını taşır.

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HIDIRELLEZ DUASI OKUNUŞU

Okunuşu:

"Allah'ım, Hızır ile İlyas'ın hürmetine, bu gece ettiğim dileğimi kabul eyle. Rızkımı genişlet, sağlığımı daim eyle, gönlümden geçen hayırlı muradımı nasip eyle. Amin."

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Anlamı:

"Ey Allah'ım, Hızır ve İlyas peygamberlerin hatırı için, bu gece ettiğim dileği kabul et. Rızkımı artır, sağlığımı sürekli kıl ve kalbimden geçen hayırlı isteği bana nasip et. Amin."

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Bazı bölgelerde daha uzun dualar edilir, ya da halk arasında "Hızır duaları" olarak bilinen niyazlar okunur. Dilekler genellikle kırmızı kurdeleyle gül ağacına bağlanır ya da küçük kağıtlara yazılarak suya bırakılır.

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