Hıdırellez duası ve anlamı | Hıdırellez duası nedir, ne zaman okunur?

Hıdırellez her yıl 5 Mayıs gecesi başlayan ve 6 Mayıs günü kutlanan, Türk kültüründe derin bir yer edinmiş, bereket ve dileklerin simgesi olan bir bayramdır. Hızır Aleyhisselam ile İlyas Aleyhisselam'ın buluştukları gün olarak kabul edilen bu özel zaman dilimi, geçmişten günümüze birçok gelenek ve inancı beraberinde getirir.

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Hıdırellez Duası: Kutlamaların Başlangıcı

Hıdırellez'in en önemli anlarından biri de Hıdırellez duasının okunmasıdır. Her yıl, 5 Mayıs gecesi saat 00.00 itibariyle Hıdırellez şenlikleri başlar ve bu kutlamalar Hıdırellez duası okunarak taçlanır. Hıdırellez duası, insanların dileklerini kabul etmek, bereketin artması ve sağlıklı bir yıl geçirmek için okunan, özellikle bu geceye özel bir dua olarak kabul edilir. Bu dua aynı zamanda toplumda bir araya gelme birlik ve beraberliği pekiştirme amacını taşır.