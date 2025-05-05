Hıdırellez günah mı, dinen caiz mi? Hıdırellez geleneğinin İslam’daki yeri nedir?

Mayıs ayının ilk günlerinde doğa canlanırken, halk arasında yüzyıllardır kutlanan Hıdırellez de yeniden gündeme geliyor. 5-6 Mayıs tarihlerinde, özellikle Anadolu ve Balkanlar'da çeşitli ritüellerle karşılanan bu özel gün, bir yandan baharın coşkusunu simgelerken diğer yandan dini açıdan değerlendirilme ihtiyacını beraberinde getiriyor. Peki Hıdırellez kutlamak günah mı?
Kökü Derinlerde Bir Geleneğin Hikmeti
Hıdırellez, Türk-İslam tarihinde iz bırakan kültürel miraslardan biridir. Rumi takvime göre 23 Nisan'a, miladi takvime göre ise 5-6 Mayıs'a denk gelen bu tarih halk arasında Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu gün olarak bilinir.
Bolluk, sağlık ve bereket dileklerinin öne çıktığı bu gün; gül ağaçlarına dilek kağıdı asmak, ateşten atlamak, yoğurt mayalamak gibi ritüellerle süslenir.
Dinen Sakıncası Var mı? Diyanet Ne Diyor?
Diyanet İşleri Başkanlığı, Hıdırellez'in doğrudan İslam'da yeri olmadığını ancak kutlamaların içeriğine göre hüküm değişebileceğini bildiriyor. Buna göre, eğer Hıdırellez; şirk, batıl inançlar veya israfa kapı aralamadan, kültürel bir neşeyle, doğaya ve nimete şükür bilinciyle kutlanırsa, bu tarz bir yaklaşım dinen sakıncalı görülmez.
Uygun Olan ve Olmayan Uygulamalar
✔ Uygun Olanlar:
Doğada vakit geçirmek, piknik yapmak: Allah'ın yarattığı güzellikleri tefekkür etmek, insanın yaratılış gayesine uygun bir davranıştır.
Sadaka vermek, paylaşmak: Dargınların barışması, komşularla ikramlaşmak gibi fiiller İslam'ın teşvik ettiği sosyal yardımlaşma ruhunu destekler.
Bereket duası etmek: "Allah'ım, bu mevsimde bize bereket ve afiyet ihsan eyle" gibi niyetlerle yapılan dualar hem dinen makbul hem de ruha huzur vericidir.