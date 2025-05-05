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Hıdırellez günah mı, dinen caiz mi? Hıdırellez geleneğinin İslam'daki yeri nedir?

Mayıs ayının gelişiyle birlikte Hıdırellez’in anlamı ve dini yönü yeniden gündemde. Baharın habercisi olarak 5-6 Mayıs’ta kutlanan bu geleneksel gün, bolluk ve bereket dilekleriyle anılırken İslam’daki yeri ve kutlamaların dini açıdan uygunluğu da merak konusu oluyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.05.2025 18:53
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Hıdırellez günah mı, dinen caiz mi? Hıdırellez geleneğinin İslam’daki yeri nedir?

Mayıs ayının ilk günlerinde doğa canlanırken, halk arasında yüzyıllardır kutlanan Hıdırellez de yeniden gündeme geliyor. 5-6 Mayıs tarihlerinde, özellikle Anadolu ve Balkanlar'da çeşitli ritüellerle karşılanan bu özel gün, bir yandan baharın coşkusunu simgelerken diğer yandan dini açıdan değerlendirilme ihtiyacını beraberinde getiriyor. Peki Hıdırellez kutlamak günah mı?

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Kökü Derinlerde Bir Geleneğin Hikmeti

Hıdırellez, Türk-İslam tarihinde iz bırakan kültürel miraslardan biridir. Rumi takvime göre 23 Nisan'a, miladi takvime göre ise 5-6 Mayıs'a denk gelen bu tarih halk arasında Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu gün olarak bilinir.

Bolluk, sağlık ve bereket dileklerinin öne çıktığı bu gün; gül ağaçlarına dilek kağıdı asmak, ateşten atlamak, yoğurt mayalamak gibi ritüellerle süslenir.

Dinen Sakıncası Var mı? Diyanet Ne Diyor?

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Hıdırellez'in doğrudan İslam'da yeri olmadığını ancak kutlamaların içeriğine göre hüküm değişebileceğini bildiriyor. Buna göre, eğer Hıdırellez; şirk, batıl inançlar veya israfa kapı aralamadan, kültürel bir neşeyle, doğaya ve nimete şükür bilinciyle kutlanırsa, bu tarz bir yaklaşım dinen sakıncalı görülmez.

Uygun Olan ve Olmayan Uygulamalar

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✔ Uygun Olanlar:

Doğada vakit geçirmek, piknik yapmak: Allah'ın yarattığı güzellikleri tefekkür etmek, insanın yaratılış gayesine uygun bir davranıştır.

Sadaka vermek, paylaşmak: Dargınların barışması, komşularla ikramlaşmak gibi fiiller İslam'ın teşvik ettiği sosyal yardımlaşma ruhunu destekler.

Bereket duası etmek: "Allah'ım, bu mevsimde bize bereket ve afiyet ihsan eyle" gibi niyetlerle yapılan dualar hem dinen makbul hem de ruha huzur vericidir.

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✖ Sakıncalı Olanlar:

Hızır'dan medet ummak: Bu tür uygulamalar, Allah'tan başkasından yardım beklemeye dönüşüyorsa açıkça tevhit inancıyla çelişir.

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