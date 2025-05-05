Hıdırellez günah mı, dinen caiz mi? Hıdırellez geleneğinin İslam’daki yeri nedir?

Mayıs ayının ilk günlerinde doğa canlanırken, halk arasında yüzyıllardır kutlanan Hıdırellez de yeniden gündeme geliyor. 5-6 Mayıs tarihlerinde, özellikle Anadolu ve Balkanlar'da çeşitli ritüellerle karşılanan bu özel gün, bir yandan baharın coşkusunu simgelerken diğer yandan dini açıdan değerlendirilme ihtiyacını beraberinde getiriyor. Peki Hıdırellez kutlamak günah mı?

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Hıdırellez, Türk-İslam tarihinde iz bırakan kültürel miraslardan biridir. Rumi takvime göre 23 Nisan'a, miladi takvime göre ise 5-6 Mayıs'a denk gelen bu tarih halk arasında Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu gün olarak bilinir.

Bolluk, sağlık ve bereket dileklerinin öne çıktığı bu gün; gül ağaçlarına dilek kağıdı asmak, ateşten atlamak, yoğurt mayalamak gibi ritüellerle süslenir.

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