05 Mayıs 2025, Pazartesi
Uçan adam Sabri öldü mü, neden öldü? Sabri Yıldız kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli?
Bir dönemin hafızalara kazınan televizyon karakterlerinden "Uçan Adam Sabri" lakaplı Sabri Yıldız'dan üzücü haber geldi. 2010'lu yıllarda katıldığı televizyon programlarında uçabildiğini iddia ederek dikkatleri üzerine çeken Yıldız'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Sosyal medyada yeniden gündeme gelen ismin vefat haberi, birlikte içerik ürettiği isimlerden biri olan Testo Taylan tarafından duyuruldu.
Giriş Tarihi: 05.05.2025 20:56 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 20:56