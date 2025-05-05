Uçan adam Sabri öldü mü, neden öldü? Sabri Yıldız kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli?

Vefat Haberini Testo Taylan Duyurdu

Son olarak sosyal medya içerik üreticisi Testo Taylan'ın programına konuk olan Sabri Yıldız, burada da geçmişteki iddialarını yinelemişti. Ancak bu yayın sonrası uzun süredir sessiz kalan Yıldız'dan acı haber geldi. Taylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uçan adam Sabri abim vefat etmiş, şu an haberim oldu. Mekanı cennet olsun. Açık sözlü bir insandı. Ceket, kitap ve vazo hediye etmişti" ifadeleriyle vefatını duyurdu.