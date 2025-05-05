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Uçan adam Sabri öldü mü, neden öldü? Sabri Yıldız kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli?

Bir dönemin hafızalara kazınan televizyon karakterlerinden "Uçan Adam Sabri" lakaplı Sabri Yıldız'dan üzücü haber geldi. 2010'lu yıllarda katıldığı televizyon programlarında uçabildiğini iddia ederek dikkatleri üzerine çeken Yıldız'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Sosyal medyada yeniden gündeme gelen ismin vefat haberi, birlikte içerik ürettiği isimlerden biri olan Testo Taylan tarafından duyuruldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.05.2025 20:56 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 20:56
Uçan adam Sabri öldü mü, neden öldü? Sabri Yıldız kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli?

Sabri Yıldız, özellikle gündüz kuşağı programlarında "Havada durdum, şahitlerim var" sözleriyle tanınmış, kendisini yere atarak uçma iddiasını sergilemeye çalışmasıyla viral olmuştu. Yıllar sonra YouTube içerikleriyle yeniden izleyicinin karşısına çıkan Yıldız, çeşitli sosyal medya yayıncılarının içeriklerinde boy göstermişti.

Uçan adam Sabri öldü mü, neden öldü? Sabri Yıldız kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli?

Vefat Haberini Testo Taylan Duyurdu

Son olarak sosyal medya içerik üreticisi Testo Taylan'ın programına konuk olan Sabri Yıldız, burada da geçmişteki iddialarını yinelemişti. Ancak bu yayın sonrası uzun süredir sessiz kalan Yıldız'dan acı haber geldi. Taylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uçan adam Sabri abim vefat etmiş, şu an haberim oldu. Mekanı cennet olsun. Açık sözlü bir insandı. Ceket, kitap ve vazo hediye etmişti" ifadeleriyle vefatını duyurdu.

Uçan adam Sabri öldü mü, neden öldü? Sabri Yıldız kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli?

Ölüm Nedeni Henüz Bilinmiyor

Sabri Yıldız'ın ölüm sebebine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, daha önce bazı sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu. Yalova'da yaşamını sürdürdüğü belirtilen Yıldız son yıllarda ekranlardan uzak bir hayat sürüyordu. Katıldığı sosyal medya programlarında zaman zaman geçmişine ve sağlık durumuna dair ipuçları vermişti.

Uçan adam Sabri öldü mü, neden öldü? Sabri Yıldız kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli?

"Uçan Adam Sabri" Kimdir?

Sabri Yıldız, 2010'lu yıllarda gündüz kuşağı programlarına katılarak kendisini "uçan adam" olarak tanıtmış, "Havada durdum, şahitlerim var" repliğiyle tanınmıştı. Kendine has tavırları, açıklamaları ve performanslarıyla kısa sürede fenomen haline gelen Yıldız, medya dünyasında iz bırakan ilginç karakterlerden biri olarak hatırlanıyor.

Yalova'da yaşamını sürdürdüğü bilinen Sabri Yıldız'ın yaşı ve özel hayatına ilişkin detaylar bilinmiyor.