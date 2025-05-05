Viral Galeri Viral Liste İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı 5 Mayıs | İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Ayazağa mahallesi...

İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı 5 Mayıs | İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Ayazağa mahallesi...

5 Mayıs Pazartesi günü İstanbul genelinde yaşanan su kesintileri, vatandaşların gündeminde yer alıyor. İSKİ'nin planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde su verilemeyeceği duyurulurken, kesintiden etkilenen İstanbullular "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. Su kesintilerine ilişkin en güncel bilgilere İSKİ'nin resmi internet sitesi iski.istanbul üzerinden ya da ALO 185 hattı aracılığıyla ulaşılabiliyor. Peki İstanbul'daki su kesintileri ne zaman sona erecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.05.2025 18:09 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 18:09
İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı 5 Mayıs | İstanbul’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Ayazağa mahallesi...

İstanbul genelinde yürütülen bakım ve onarım çalışmaları, bazı ilçelerde geçici su kesintilerine neden oluyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü yapılacak planlı kesintilere ilişkin detayları paylaştı. Açıklamaya göre Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi de arızadan etkilenen bölgeler arasında yer alıyor.

İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı 5 Mayıs | İstanbul’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Ayazağa mahallesi...

Kesintinin Sebebi: İçme Suyu Hattında Arıza

Ayazağa Mahallesi'nde 4 Mayıs itibarıyla başlayan su kesintisinin nedeni, içme suyu hattında meydana gelen arıza olarak açıklandı. Arızanın su basıncını düşürmesiyle birlikte bazı sokaklarda tamamen su kesintisi yaşanıyor. Ekipler, arızaya müdahale ederken onarım çalışmalarının 5 Mayıs saat 22.00'ye kadar tamamlanması öngörülüyor.

İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı 5 Mayıs | İstanbul’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Ayazağa mahallesi...

Hangi İlçeler Etkilenecek?

5 Mayıs 2025 Pazartesi günü su kesintisinin yaşanacağı ilçe ve mahalleler İSKİ tarafından duyuruldu. Detaylı listeye İSKİ'nin resmi internet sitesi olan www.iski.istanbul adresi üzerinden ulaşılabiliyor. Ana sayfada yer alan "Arıza ve Kesinti" sekmesinden, mahalle bazlı sorgulama yapılabiliyor.

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İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı 5 Mayıs | İstanbul’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Ayazağa mahallesi...

SMS ile Anında Bilgilendirme Mümkün

İSKİ, su kesintileri hakkında vatandaşların anında bilgilendirilmesi için SMS bilgilendirme sistemini de devreye aldı. Bu hizmete kayıt olan İstanbullular, yaşadıkları bölgede gerçekleşen kesintilere dair anlık bildirimleri cep telefonlarından alabiliyor. Kayıt işlemi ise İSKİ'nin resmi internet sitesi veya çağrı merkezi aracılığıyla kolayca yapılabiliyor.

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