İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı 5 Mayıs | İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Ayazağa mahallesi...

5 Mayıs Pazartesi günü İstanbul genelinde yaşanan su kesintileri, vatandaşların gündeminde yer alıyor. İSKİ'nin planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde su verilemeyeceği duyurulurken, kesintiden etkilenen İstanbullular "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. Su kesintilerine ilişkin en güncel bilgilere İSKİ'nin resmi internet sitesi iski.istanbul üzerinden ya da ALO 185 hattı aracılığıyla ulaşılabiliyor. Peki İstanbul'daki su kesintileri ne zaman sona erecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi