OSMAN İMECE

“Sumud” başarılı oldu mu?

Özgürlüğün S'UMUD'U….

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için İspanya'dan yola çıkan Global Sumud Filosu, haftalar önce belki de tarihin en büyük sivil deniz yolculuklarından birini başlattı. İspanya'dan hareket eden "Özgürlük Filosu" Akdeniz'in dört bir yanından gelen destekle 400'den fazla gemi, tekne ve yelkenliye ulaştı.

Amaç açıktı: Gazze'de açlık ablukasını kırmak ve insanlığa bir vicdan aynası tutmaktı.

Daha önce de Gazze'ye doğru yelken açan gemiler ve tekneler oldu.

Mavi Marmara'dan Medlaen'e kadar birçok girişim tarihe geçti.

Ancak bu kez farklı bir hava vardı. Sadece aktivistler değil dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan bu yolculuğu canlı takip etti. Hollywood oyuncuları 'bile' Gazze'de öldürülen masum çocuklar için ses çıkarmaya başladı.

Yani Sumud daha yola çıkmadan önce gündemi Gazze'ye çevirmeyi başardı.

Peki, sonuç ne oldu?

Filonun 1 Ekim'de Gazze kıyılarına yaklaşmasıyla soykırımcı İsrail ordusu devreye girdi. 450'den fazla aktivist uluslararası sularda alıkonuldu. Gemiler tek tek susturuldu, dünyanın gözü önünde bir "deniz baskını" daha yaşandı. İsrail, her zamanki söylemine başvurdu: "Terörist." Oysa bütün dünya biliyor ki, Gazze'ye yiyecek ve ilaç götürmek isteyen insanlara bu yaftayı yapıştırmak artık inandırıcı değil.

Üstelik bu baskın, yalnızca İsrail'in sertliğini değil, dünyanın vicdanını da ortaya çıkardı.

Berlin'de 150 bin kişi sokaklara çıktı. Almanya gibi İsrail'e en güçlü desteği veren bir ülkede bile insanlar "Free Palestine" diye haykırdı. Sosyal medyada milyonlarca kişi aynı anda tepki verdi.

Bir geminin Gazze kıyılarına ulaştığı iddiaları resmen doğrulanmasa da aslında asıl hedefe ulaşıldı: Abluka kırılmasa da sessizlik kırıldı.

Sumud'un asıl başarısı işte burada gizli. İsrail belki gemileri durdurdu ama dünyadaki vicdanları durduramadı. Gazze meselesi artık görmezden gelinemeyecek bir noktaya taşındı. İsrail'in "terörist" söylemi yavaş yavaş etkisini kaybederken, Sumud'un çağrısı tüm dünyada yankı buldu.

Bu sebeple sorunun cevabı çok net: Evet, Sumud Filosu başarılı oldu.

Çünkü bazen bir yolculuğun zaferi limana varmak değildir; bütün dünyanın yönünü değiştirmektir.

Dünyanın yönü artık: GAZZE!